Ретроградный Меркурий случается три-четыре раза в год, он часто считается виновником неожиданных расставаний, упущенных возможностей трудоустройства, кошмарных пробок и важных писем.

Независимо от того, регулярно ли вы проверяете свой ежегодный гороскоп или вообще не интересуетесь астрологией, скорее всего, в какой-то момент жизни вы задавались вопросом: «Меркурий сейчас ретроградный?».

Меркурий станет ретроградным три раза в 2025 году: один раз в марте, еще раз в июле и последний раз в ноябре.

Если вы хотите отметить эти даты в своем календаре, чтобы держать астрономическое событие на радаре, вот более подробная информация о том, когда ретроградный Меркурий станет ретроградным в 2025 году:

С 15 марта по 7 апреля в Овне и Рыбах.

С 18 июля по 11 августа во Льве.

С 9 по 29 ноября в Стрельце и Скорпионе.

Все ретрограды в 2025 году произойдут — по крайней мере частично — в ориентированных на действие огненных знаках (они же один из четырех элементов зодиака ), поэтому ретрограды Меркурия 2025 года запрограммированы на то, чтобы помочь вам пересмотреть свои шаги и поразмышлять о своих планах по достижению самых смелых мечтаний.

Это особенно касается огненных знаков, которых будут поощрять пересматривать, размышлять и погружаться в медитативные практики для укрепления самосознания, особенно когда речь идет об их уверенности, романтике, самовыражении, приключениях и высшем образовании.

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