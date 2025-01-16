Эти знаки Зодиака смогут бороться в 2025 году и достичь целей - сейчас самое время стремиться к величию.

Новый год приносит нам много метаморфических космических энергий, особенно вокруг себя.

Северный и Южный Узлы Судьбы входят в лунную ось Рыб и Девы 11 января 2025 года, побуждая нас сосредоточиться на духовных усилиях и на том, как мы можем быть едины со вселенной.

Овен

Духовное пробуждение может сделать вас более чувствительным, чем когда-либо, позволяя вам понимать других и себя на душевном уровне. В первую очередь, это позволит вам развить свое отношение и понимание. Вместо того, чтобы быть в противоречии с ситуациями, вы начнете находить способы избегать конфликтов с помощью осознанного разрешения.

Медитация отлично подходит для глубокого взгляда на себя, чтобы установить ценные и подлинные намерения. Вы обнаружите, что согласование в гармонии со вселенной — это то, что говорит с вами в течение года. Вставьте метаморфические загрузки в свои повседневные действия, чтобы использовать знания, данные и подаренные вам в этом году.

Телец

Вы можете преобразовать свою жизнь и отношения, избавившись от ограничивающих убеждений, которые вас сдерживают. Не только открытый ум сделает вас более восприимчивым к другим, но и более сочувствующим себе. Чтобы сделать это, вы должны изменить то, как вы понимаете вещи, прислушиваясь к тому, что чувствуют люди и что у вас на сердце.

Со временем вы начнете видеть мягкие и заботливые изменения внутри себя. Время начинать сейчас, чтобы убедиться, что вы не торопите процесс. В конце концов, рост, сочувствие и развитие не произойдут сразу, если вы будете противостоять своему упрямству.

Близнецы

2025 год — это год сияния для вас, Близнецы. Проявление позитивного образа себя начинается с энергии, которую вы допускаете в свою жизнь и ближний круг. Оцените, что делает вас наиболее счастливыми.

Будь то друзья, члены семьи, проекты на работе или хобби , важно опираться на те области, где вы сияете, и на отношения, в которых вас ценят. Чем больше доброты и поддержки вокруг вас, тем легче будет относиться к себе как к удивительному человеку, которым вас знает ваша команда. Довольно скоро вы начнете разговаривать с собой с той нежностью, которую дарите другим.

Рак

Выйдите из зоны комфорта! Путешествия и путешествия по миру имеют решающее значение в 2025 году. Однако это требует денег и времени вне офиса (и ни то, ни другое не может быть доступно немедленно). Тем более, что это повод создать виртуальную доску визуализации, на которой будут обозначены города и впечатления, которые вас интересуют.

Изучение иностранного языка придаст вам дополнительный стимул. Это не просто вдохновит вас отправиться в отпуск; это мотивирует вас набрать обороты в ваших финансах, поможет вам профинансировать путешествие вашей мечты и путешествовать из одного места в другое, не беспокоясь о том, как вы собираетесь за него платить.

Лев

Жизнь без драмы на столе, но вы должны приложить усилия, чтобы убедиться, что вы не влипли в это. Это значит, что вам нужно положить конец слухам и перестать добавлять горячие сплетни. Не проявляйте свой характер и не выкрикивайте каждое чувство, которое вы чувствуете.

Дайте себе шанс добраться до сути и корня этих разочарований. Связь с природой посредством походов или садоводства и со своим телом посредством йоги или цигун сделает вас более осознанными и осведомленными о вещах, в конечном итоге помогая вам уменьшить стресс и избавиться от ненужной театральности.

Дева

Если 2024 год чему-то вас и научил, так это тому, что вы покончили с токсичными отношениями и дружбой . С началом нового года вы хотите продемонстрировать более здоровую динамику с другими. Первый способ достичь своей цели — установить строгие границы и убедиться, что вы их придерживаетесь.

Во-вторых, не бойтесь встать и сказать людям, что они относятся к вам неправильно. Всегда дарите себе любовь и заботьтесь о своих потребностях, питая свои эмоции и не уделяя ни капли внимания ненавистникам, которые бросают на вас тень. У вас нет времени на тех, кто не добр или неуважителен.

Весы

Поддержание установленного графика может быть сложным, если у вас нет распорядка.

Это создает ритуал, который гарантирует, что вы не свернете с пути проявления и приложите много усилий к своим намерениям. Кроме того, это позволит вам быть на верном пути с повседневной рутиной, просыпаясь вовремя, заботясь о своем здоровье и не отвлекаясь от задач в начинаниях. В результате вы станете ответственным и будете открыто говорить о своих аппетитах.

Скорпион

Будучи интуитивным водным знаком , которым вы являетесь, вы всегда использовали свои художественные способности. Хотя вы и не выставляли свои таланты напоказ другим, это то, что вы всегда хотели развивать. 2025 год — это время, чтобы напрячь свои творческие мускулы, культивируя демонстрацию скульптур, литературы, музыки, картин и ювелирных изделий (среди других изысканных предметов), которые вы создали. Перестаньте стесняться и позвольте себе быть в центре внимания, публикуя посты в социальных сетях, не заботясь о том, что скажут люди.

Стрелец

Иногда необходимо выйти за рамки себя, чтобы сделать мир лучше — не только для себя, но и для всех его обитателей. Поскольку у вас щедрый дух, будет жизненно важно убедиться, что вы отдаете другим в 2025 году и бескорыстно думаете не только о себе. Гуманитаризм будет иметь решающее значение в определении ваших намерений. Подумайте об использовании эффекта бумеранга, который заключается в том, чтобы убедиться, что все, что вы получаете, вы возвращаете в десятикратном размере. Это побудит других в вашей социальной сфере направить свою энергию на благотворительность в новом году.

Козерог

Приготовьтесь к тому, чтобы в этом году ваши текстовые сообщения стали более позитивными! Поскольку общение позволяет нам общаться с другими, вам нужно улучшить то, как вы взаимодействуете с теми, кто вам дорог, чтобы создать более прочную основу для своей команды и выводка. Часто вы говорите, не думая о последствиях, или молчите, чтобы избежать конфликта. Смотрите людям в глаза в реальной жизни или во время общения по FaceTime, эффективно слушая, обращая внимание на их слова и активно участвуя в разговоре, и носите с собой камень лазурит, и это изменит ваш способ передачи и получения информации и корреспонденции.

Водолей

Последние несколько лет были тяжелыми для вашего банковского счета. Теперь вы жаждете добавить больше Benjamins в свой портфель. Закон притяжения может изменить вашу финансовую игру. Предостережение в том, что вы должны перестать зацикливаться на богатстве и удаче, чтобы привлечь их. Верьте в себя и знайте, что ваши стремления осуществляются вовремя. Кроме того, вы всегда можете положить базилик (траву, известную как приносящую деньги) в мешочке под кровать, пока вы спите, чтобы увеличить денежный поток и ускорить процесс. Изобилие на горизонте, если вы верите во вселенную.

Рыбы

Получение повышения, которого вы заслужили на работе, может не произойти без капельки магии. Прежде чем спрашивать или обсуждать этот вопрос с руководством , запишите, почему вы заслуживаете эту работу. Затем сформулируйте позитивные утверждения, которые гарантируют, что вы попросите о работе.

Как только будете готовы, отправьте электронное письмо своему боссу и изложите причины, по которым вы отлично подходите для этой роли. Будьте ясны и лаконичны, а также прямолинейны и скромны одновременно. Скорее всего, ваши успехи в компании очаруют и соблазнят их предложить вам желаемую должность. Вы получили это, Рыбы!

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