Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 20–26 января, достижение этой части месяца всегда вызывает некоторые из самых неожиданно интенсивных энергий.

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 20–26 января, по мере того, как мы все больше входим в новый год, наши намерения в начале могут казаться более значимыми.

Сезон Водолея только что вступил в игру, и трансформации и изменения, которые может принести нам этот год, медленно раскрываются.

Однако бороться с этими переживаниями гораздо проще, имея на своей стороне некоторое руководство. И вот почему мы обращаемся к Таро за мудростью карт!

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 20–26 января:

Овен

Рыцарь Жезлов (Перевернутый)

Овен , проверьте уровень своей энергии, прежде чем отправиться на скачки.

Перевернутый Рыцарь Жезлов предостерегает от слишком быстрого ускорения, даже если у вас прямо сейчас может возникнуть соблазн быстро достичь всех своих целей, мечтаний и стремлений.

Возникает соблазн просто творить или действовать ради самого процесса, а импульсивный бег — это не то, в чем вы плохо разбираетесь — иногда это срабатывает!

Но прямо сейчас вам нужно нажать на тормоза… по крайней мере, пока вы не привели свои дела в порядок.

Телец

3 Пентаклей

Телец , послушайте: эта неделя может оказаться очень продуктивной.

Мы знаем, что это музыка для ваших ушей, поскольку Телец — один из самых ответственных и практичных представителей зодиака. Вам нравится оставаться в надежном, продуктивном ритме, который настраивает вас на стабильность и изобилие, в которых вы знаете, что нуждаетесь и которых заслуживаете.

С картой «Тройка Пентаклей» в рукаве эта энергия находится в вашем распоряжении прямо сейчас.

Единственное, что вам также рекомендуется сейчас держать своих друзей и знакомых рядом с собой и также обращать внимание на любые советы, которые они могут предложить. Прямо сейчас командная работа действительно заставляет мечту работать!

Близнецы

8 Мечей

Близнецы , «ограничение» — не самая веселая тема на этой неделе… но именно с ней вам пришлось столкнуться.

8 Мечей предполагает , что вы в какой-то степени сдерживали себя. Вы можете думать, что вы недостаточно хороши или способны сделать что-то, или вы обнаружили, что пересматриваете все планы и цели, которые вы ранее ставили.

Жизнь внезапно кажется намного сложнее, хотя на самом деле ничего не изменилось.

Эта карта — звонок, призывающий увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. У вас связаны руки? Или вы просто держите их без дела из-за страха?

Рак

Отшельник

Рак , мудрость, которая тебе нужна, находится внутри тебя.

Отшельник проливает свет на вашу внутреннюю мудрость, опыт и мировоззрение. Ваши жизненные философии, ваш опыт, все знания, которые вы накопили — сейчас самое время их использовать.

Некоторые Раки могут испытать прорывы и озарения, а другие могут просто погрузиться в спокойные сеансы медитации, которые позволят им более комфортно соединиться со своим разумом и сердцем.

Но, несмотря ни на что, это неделя самоанализа, размышлений и погружения в себя.

Лев

Королева Мечей (перевернутая)

Лео , очисти свой разум, и путь перед тобой тоже станет яснее.

Перевернутая Королева Мечей указывает на то, что ваш разум, общение и общий образ мышления в данный момент могут быть рассеянными, запутанными и туманными.

Просто кажется, что сейчас у вас меньше контроля над этой областью, и когда вы пытаетесь ее «исправить», все становится только туманнее и запутаннее. Это может быть очень неприятным опытом, но он также не постоянный.

Сейчас важно дать себе время, терпение и благодать. Не торопитесь с важными решениями и не пытайтесь продвигать планы только потому, что вы хотите прогресса. Дайте голове проясниться самой, прежде чем приступать к действиям.

Дева

Королева Жезлов (перевернутая)

Дева , у каждого бывают такие дни... даже у такого собранного знака зодиака, как Дева.

Перевернутая Королева Жезлов имеет тенденцию встряхивать наши уровни уверенности. В последнее время вы не чувствуете себя особенно энергичным, ярким или уверенным в себе или в том, что вы хотите сделать.

Быть честным относительно этого состояния бытия необходимо для улучшения и преодоления его. Хотя может возникнуть соблазн подделать уверенность или продемонстрировать силу только потому, что вы знаете, что другие хотят этого от вас, эта карта отговаривает вас от этого.

Вместо этого эта неделя — самое подходящее время для подлинной заботы о себе и любви к себе.

Весы

Солнце (перевернутое)

Весы сейчас чувствуют себя, мягко говоря, не в своей тарелке.

Перевернутое Солнце усложняет ваши отношения с самим собой, бросая тень на все на вашем пути. Радость, счастье и удовлетворение от вещей, которые обычно поднимают вас, внезапно стали гораздо труднее получить прямо сейчас.

Вы, возможно, отклонились далеко от того, в чем действительно нуждается и чего хочет ваше подлинное «я». Вы откладывали свои мечты ради других? Вы убедили себя, что делаете «правильное дело», хотя ваше сердце жаждет чего-то другого?

Сейчас самое время для честности и самоанализа, чтобы вы могли вернуться на правильный путь.

Скорпион

Паж Пентаклей (перевернутый)

Практические цели, которые имел в виду Скорпион , все еще витают в вашей голове... но, конечно, ничего не происходит в одночасье.

Паж Пентаклей в перевернутом положении тормозит ваш прогресс и производительность. У вас есть цели и ожидания, которых вы хотели бы достичь (особенно карьерные, финансовые и материальные).

Однако эта неделя приносит некомфортную отстающую энергию. Вы можете не иметь возможности сделать практически все, что считаете необходимым, и в результате будет легко впасть в цикл сомнений в своих способностях.

Важно разорвать цикл как можно раньше. То, что вы можете совершить ошибку или не двигаться в «идеальном» темпе, не означает, что вы в целом неспособны. Принимайте любые сбои в хорошем настроении и продолжайте двигаться, Скорпион.

Стрелец

7 Пентаклей (Перевернутые)

Стрелец , ты планируешь… или слишком много думаешь?

Перевернутая 7 Пентаклей — верный признак прокрастинации, но эту энергию легко замаскировать под продуктивное мышление или планирование.

Пример? Возможно, вы сидите и обдумываете свои следующие шаги, а затем чувствуете необходимость обдумать все возможные результаты, или что может пойти не так, и потенциальные решения, или что еще вы, возможно, захотите сделать, или...

Это никогда не кончится, если вы не сможете по-настоящему самостоятельно проверить эти мыслительные модели заранее, прежде чем они перейдут в стагнацию. Замечайте, обращайте внимание и будьте честны, Стрелец.

Козерог

Туз Кубков (перевернутый)

Козерог ищет любви и связи, но может показаться, что он не ищет ответной любви.

Туз Кубков говорит о типе интуитивных, эмоционально мощных и сильных связей, которые находят нас, когда мы меньше всего их ожидаем. Это могут быть отношения, духовные пробуждения или творческие страсти.

В перевернутом положении вам трудно найти и развить этот вид эмоциональной искры. Может показаться, что эти возможности ускользают от вас, даже если вы пытаетесь оставаться открытыми для нового.

Однако эта карта также намекает, что вы можете найти то, что ищете, в любви к себе, намеренных процедурах ухода за собой и постановке небольших целей, которые вы можете достигать для себя каждый день. Иногда открытие новой возможности начинается с ваших собственных действий.

Водолей

4 Мечей (перевернутая)

Водолей сопротивляется необходимому отдыху, в котором он действительно нуждается.

4 Мечей — это точка остановки — умственно, физически и эмоционально. Она наступает после потрясений и трудностей и, по сути, является способом Вселенной поставить остановку на нашем пути, чтобы мы замедлились и исцелились.

Однако перевернутая карта намекает, что вы не готовы просто замедлиться и сделать передышку. Возможно, вы сопротивляетесь призыву своего тела к отдыху, надеясь просто «прорваться» и упорно продолжать в следующем деле.

Но важно позволить себе сделать паузу, Водолей.

Рыбы

Справедливость

Рыбы , равновесие в порядке.

Справедливость побуждает вас оценивать все в вашей жизни беспристрастно и сбалансированно и согласовывать свои приоритеты со своими ценностями и ожиданиями.

Посмотрите на все сферы своей жизни — любовь и отношения, карьеру и финансы, ваши духовные наклонности, ваше сердце, разум и тело и т. д. Какие части уже кажутся вам наиболее согласованными, а над какими нужно поработать?

На этой неделе вы рассмотрите все стороны уравнения и убедитесь, что ваши усилия равномерно распределены по каждой из них.

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