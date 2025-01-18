Блогерша Hanna Fox Horkun поделилась впечатлениями от поездки поездом "Укрзализныци", которая вызвала у нее очень неоднозначную реакцию.

Она заказала чай и бутылку минеральной воды в поезде и была поражена ценой и качеством продуктов.

О своей эмоции блоггер рассказала в посту на своей странице в Facebook.

"Въехала в Украину утром любимой "Укрзализныцей" Традиционно заказала чай и взяла воду. Сильно удивилась, когда спросонье разглядела стакан и осознала его размер и качество… Мне почему-то не выдали чек /хотя оплата была в терминале/, поэтому не могу сказать что из этого набора сколько стоит, но эта неряшливая бутылка воды (на фото), вообще внушающая сомнение в ее оригинальности, и крошечный стакан чая с облепихой вместе стоят 105 грн", - рассказала женщина.



После того, как блоггерша спросила, почему стакан так мал - ей предложили заменить его на больший за 15 гривен.

"Але концентрація чаю в пакеті така, що в більшому стакані напій буде несмачний. Укрзалізниця ви серйозно? Так, я знаю, що ви змінили обслуговуючу компанію, але чому ціни суттєво збільшились, а якість так само суттєво знизилась? В чому істинний сенс цієї зміни? Реакцію маю одну: "фу". Відчуття огиди не покидає. Прям "совком" засмерділо. Може, якщо не знати, як воно було донедавна, то наче й норм. Але я знаю. Війна не привід ошукувати своїх же громадян", - обурилась жінка.



"Укрзализныця" не осталась в стороне и отреагировала на замечания. Они поблагодарили обратную связь и пообещали передать комментарии операторам питания, чтобы улучшить качество обслуживания в поездах.

"Нам досадно, что ваш опыт пользования услугами в поезде не отвечал вашим ожиданиям. Ваши замечания по размеру стакана, качеству напитков и цен мы обязательно передадим оператору питания, отвечающему за обеспечение продукцией в поездах. Для нас важно, чтобы услуги в поездах отвечали вашим ожиданиям и стандартам качества", – отметила компания.

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