Пока не ясно, появятся ли отметки о нарушениях в системе Резерв+ после 5 февраля, ведь у ТЦК нет точных данных по этому поводу.

До 5 февраля 2025 г. военнообязанные мужчины, признанные ограниченно пригодными, должны пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Юристы считают, что те, кто не пройдет ВЛК до 5 февраля, не смогут получить бронирование.

В случае неудачи этой процедуры до указанного срока, они могут потерять право на бронирование. Имеющие бронь до 28 февраля должны подтвердить ее, поскольку после этого предприятия больше не смогут забронировать своих работников без обновления статуса критичности.

Бронирование и ВЛК создают правовую неразбериху, поскольку некоторые адвокатские бюро указывают, что согласно Постановлению КМУ №560, запрещено направлять лиц с отсрочкой на ВЛК. Однако новый закон об отмене ограниченной пригодности не делает исключений для забронированных лиц и предусматривает, что даже они должны пройти комиссию.

Это создает противоречие между постановлением и законом, где последний имеет высшую юридическую силу, что заставляет адвокатов сделать вывод, что забронированные ограниченно пригодные также обязаны пройти ВЛК.

Если человек не успеет пройти ВЛК до 5 февраля, его бронь не будет отменена, но он может упустить возможность перебронироваться после 28 февраля, если не обновит свои данные или будет находиться в розыске. Важно, что с 1 декабря процесс бронирования в Украине происходит через действие, и если система обнаружит отметку о нарушении или розыске, человеку автоматически откажут в бронировании.

Пока не ясно, появятся ли отметки о нарушениях в системе Резерв+ после 5 февраля, ведь у ТЦК нет точных данных по этому поводу. Поэтому военнообязанные, имеющие бронь, могут выбрать два варианта: либо пройти ВЛК на всякий случай, либо не делать ничего и рисковать потерять бронь, если система Резерв+ добавит запись о нарушении. Если после 5 февраля появится отметка, можно оплатить штраф и пройти ВЛК до 28 февраля, чтобы не потерять бронь и перебронироваться без нарушений.

Источник: NV.ua

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.