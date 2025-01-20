Российские оккупанты из реактивной артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, в результате обстрела повреждены четыре многоэтажки.

В ночь на 20 января вражеская армия из реактивной артиллерии обстреляла Никопольскую общину на Днепропетровщине.

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, вражеский удар пришелся по районному центру города Никополь.

Оккупанты били по Марганецкой и Покровской общинам, в Никополе враг повредил четыре многоквартирных дома, гимназию, предприятие и линию электропередач.

"Поздним вечером и ночью враг поливал огнем Никопольщину. Обстреливали из артиллерии и Градов... К счастью, люди не пострадали. В других общинах области ночь прошла без обстрелов", - сообщил Лукашук.

Лукашук добавил, что кроме этого в области Силы противовоздушной обороны сбили четыре российских беспилотника.

Отметим, что в ночь на понедельник, 20 января, российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и 141 ударным дроном типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами.

На прошлой неделе российская армия нанесла 132 удара по территории Черниговской области. Были повреждены агропредприятие и жилые дома.

Как сообщают в Telegram-канале Черниговской облгосадминистрации, россияне атаковали 27 населенных пунктов Черниговской области.

Армия РФ нанесла 56 авиаударов КАБами, неуправляемыми авиационными ракетами, ударными FPV-дронами и дронами Shahed.

Повреждены агропредприятие, ангары, админздание, техника и урожай кукурузы. Россияне ударили по зданию фермы, области разрушены жилые дома.

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