Балтийские страны – Латвия, Литва и Эстония – готовы отключиться от российской электрической сети и присоединиться к европейской системе.

Граждан в странах Балтии призывают быть готовы к возможным проблемам с энергоснабжением.

Как пишет издание ERR, в Латвии, Литве и Эстонии продолжаются подготовительные работы по отсоединению от российской электрической сети. Планируемые шаги предусматривают не только физическую изоляцию от БРЭЛЛ (энергетической системы стран СНГ), но и перевод этих стран на европейскую энергосеть.

В связи с этим спасательные службы и органы местного самоуправления предупреждают граждан о необходимости подготовки к кризисным ситуациям, ведь ввиду нынешней международной политической ситуации угроза энергетических перебоев остается актуальной.

Так, по данным эстонского спасательного департамента, примерно треть населения не готовится к возможным кризисным ситуациям, что может стать проблемой в условиях обострения. На фоне недавних атак на морские кабели спасатели подчеркнули, что гибридная война уже ведется.

"В момент десинхронизации эффективность атак может достигать пика, и это может быть использовано. Именно сейчас мы снова говорим о подготовке, о которой говорили неоднократно за последние годы, надеясь, что наши слова будут восприняты более серьезно", говорится в сообщении.

Поэтому спасательные службы призывают граждан запастись продуктами длительного хранения, лекарствами, водой и альтернативными источниками света. Также следует иметь аккумуляторы, портативное радио, газовую горелку и настольные игры для развлечений.

Одним из примеров подготовки к возможным перебоям с электричеством является Тартуский водоканал в Эстонии, установивший резервные генераторы на ключевых точках водоснабжения. Эти меры уже проверены, и генераторы показали свою эффективность при тестовых отключениях.

Источник: err.

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