Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не зміг прибути до Брюсселя на заплановану зустріч із представниками Європейської комісії через тимчасове обмеження повітряного руху в Бельгії.

Як повідомило видання STVR, польоту завадив збій у роботі авіадиспетчерської служби Skeyes, що спричинив закриття повітряного простору.

Фіцо мав намір обговорити з представниками Єврокомісії питання щодо припинення Україною транзиту російського газу до Словаччини, а також провести зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За інформацією видання, зустріч перенесено на 3 лютого.

Також Politeka писала про те, що румунський політик зазіхнув на частину України. Проросійський політик Келін Джорджеску під час дискусії з журналістом Іоном Кристою відкрито заявив, що Україна — це "вигадана держава", а її поділ між сусідніми країнами "неминучий".

Окрім того, раніше ми повідомляли про те, як Дональд Трамп може завершити війну в Україні. Про це у своїй статті для The Times наголосив Вільям Гейґ, британський екс-міністр та член Палати лордів. Гейґ зазначає, що відновлення конфлікту в Україні буде катастрофою, яка може затьмарити навіть поразку Байдена в Афганістані.

Трамп, за словами британського лорда, незабаром усвідомить, що лише за рахунок розширення американських зобов'язань можна буде припинити великі війни.

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