Президент США Дональд Трамп недавно заявил о намерении заключить соглашение с Украиной, в рамках которого Киев продолжит получать помощь от США в обмен на имеющиеся в Украине редкоземельные металлы.

Президент США часто перепутывает понятие, потому оказалось, что он подразумевает не редкоземельные металлы, а "критические минералы".

Об этом в эфире Украинского радио рассказал директор госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.

"Здесь есть некоторая неразбериха с легкой руки Трампа, потому что он употребляет свои термины в своем собственном понимании. Это то, что называется "большая сделка", big deal. Как крупный бизнесмен и политик, Трамп мыслит такими категориями. Он хочет обменять помощь свою на наши критические минералы. Не бесплатно, потому что он считает деньги, это понятно, что он сделал большой бизнес. Поэтому такой вот прагматичный жесткий подход", - объяснил он.

По словам специалиста, критические минералы - это элементы, которые имеют важное значение для современных технологий, в частности, для "зеленого перехода". Спрос на эти минералы быстро растет из-за их использования в производстве аккумуляторов и микрочипов — компонентов, необходимых для развития возобновляемой энергетики и цифровых технологий.

"Что касается вопроса, то Трамп говорит о редкоземельных металлах. Но то, что их интересует, - это не совсем редкоземельные металлы. На самом деле речь идет о так называемых "критических минералах". Экологическая служба США выделила около 30 видов критических минералов и часть из них - из 30-ти, по-видимому, около 1-х.

В Украине есть значительные запасы таких минералов и более доступны, чем в других регионах мира, таких как Центральная Африка. Власюк подчеркнул, что для добычи этих ресурсов в Украине не нужны большие инвестиции в развитие инфраструктуры, что делает эти минералы привлекательными для международных партнеров.

Власюк указывает, что соглашение с США может принести Украине значительные экономические выгоды, в частности, благодаря доступу к технологиям и финансированию, необходимым для эффективной добычи и обработки критических минералов.

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