Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий застосувати серйозний економічний тиск на Росію, якщо Кремль не погодиться на мирне врегулювання війни в Україні, яке буде прийнятним для Києва.

Трамп усвідомлює, що не варто очікувати від України значних поступок, тому він намагається змусити президента Росії Володимира Путіна відмовитися від своїх найрадикальніших цілей у війні.

Як пише Еспресо, про це розповів колишній радник держсекретаря США, експерт з питань Європи та Євразії Метью Брайза. За словами дипломата, основною метою є змусити Путіна припинити претензії на контроль над частинами України, а також відмовитися від спроб відновлення суверенітету над цими територіями.

Зокрема, Брайза підкреслив, що Трамп планує використовувати економічні важелі, як введення високих тарифів, для тиску на російську економіку, яка вже перебуває в складному становищі. В умовах серйозної економічної нестабільності в Росії, нові санкції і тарифи можуть стати важким ударом по економіці країни. Дипломат зазначив, що якщо Росія не погодиться на мир, що буде відповідати інтересам України, США готові значно посилити свої санкційні заходи.

Це "боротьба за владу, і Трамп використовує економічні важелі США", щоб примусити Росію до компромісу, наголошує Брайза.

"Я збираюся надати Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну!", заявив Трамп і акцентував на тому, що якщо угоду не укладуть найближчим часом - у нього не залишиться вибору, окрім як ввести високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам.

Джерело: espreso.

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