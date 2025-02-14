Эксперты не исключают сценария, согласно которому Украина может получить ядерное оружие как средство гарантий безопасности, однако это решение окончательно зависит от президента США.

Владимир Зеленский 4 февраля заявил, что для обеспечения безопасности страны необходимо либо ускорить процесс вступления Украины в НАТО, либо предоставить ему ядерное оружие, сообщает Politeka.net .

Как заявил министр обороны США Пит Гегсет в интервью Breitbart News, этот вариант не исключается.

"Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо открытое или нерассмотренное. Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и составитель соглашений", - подчеркнул Гегсет.

Министр обороны США ответил на это предложение, отметив, что решение по этому вопросу окончательно зависит от Дональда Трампа, сообщает Политека.

Он также добавил: "некоторые из нас там, чтобы помочь установить определенные условия, которые могли бы сделать соглашение более вероятным, и это то, что я пытался сделать здесь, в контексте НАТО".

Напомним, что, по словам Дональда Трампа, на следующей неделе состоится встреча представителей США, РФ и Украины в Саудовской Аравии. На ней будут приговорены топ-чиновники, но не сами президенты. Кроме того, президент США также говорил о встрече представителей Америки, Украины и России в Мунхене 14 февраля. Но раньше советник Владимира Зеленского это опроверг.

Источник: breitbart .

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