Міністр оборони США Піт Гегсет поділився своєю думкою щодо майбутньої мирної угоди між Україною та Росією, наголосивши на важливості забезпечення довготривалого миру та безпеки для України.

Війна в Україні має припинитися, а кровопролиття зупинитися, оскільки наближається вже третя річниця повномасштабного вторгнення Росії.

Про це під час виступу на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі заявив Гегсет.

Міністр оборони США процитував слова Дональда Трампа, який визначив топ-пріоритетом припинення бойових дій і досягнення довготривалого миру шляхом дипломатії та переговорів між Росією і Україною. За словами міністра, США налаштовані на сполучення військової міці союзників з реалістичною оцінкою ситуації на полі бою для досягнення миру.

Гегсет підкреслив, що США прагнуть бачити Україну суверенною та заможною, однак зазначив, що повернення до кордонів 2014 року є нереалістичною метою, що лише затягне конфлікт і призведе до нових страждань. Тому важливо зосередитися на забезпеченні надійних гарантій безпеки для України, щоб запобігти можливому відновленню війни.

"Це не має бути Мінськ 3.0", - наголосив глава Пентагону.

Він також зазначив, що США не вірять у реалістичність членства України в НАТО як результату переговорів. Натомість будь-які безпекові гарантії повинні базуватися на боєздатних європейських та неєвропейських військах, які можуть бути розгорнуті як миротворчі сили в Україні, але без участі НАТО і без застосування 5 статті статуту Альянсу, яка передбачає колективну оборону.

Гегсет також звернув увагу на важливість міжнародного контролю лінії контакту між Україною та Росією, що стане частиною системи безпекових гарантій. Американські війська, за його словами, не будуть розгорнуті на території України.

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