С тех пор, как Германия возобновила контроль на своих границах полтора года назад, страна отказала во въезде десяткам тысяч иностранцев, среди которых большая часть — украинцы.

Ориентировочно 15 тысяч украинцев не смогли попасть в Германию за последние два года, сообщает Politeka.net .

По информации издания Euractiv, ссылающегося на данные государственной статистики, украинцы составляют 19,1% тех, кому было отказано во въезде в Германию с августа 2023 года. Это второй по величине показатель после сирийцев (19,8%). В 2023 году всего на границе Германии не было пропущено 35,6 тысячи иностранцев, а в 2022 году — уже 45 тысяч, среди которых более 15 тысяч — украинцы, сообщает Политека.

"Результаты удивляют, поскольку украинцы, бегущие от вторжения России в их страну, обычно могут получить защиту и временное проживание в любой стране ЕС. Им также разрешено путешествовать в рамках Шенгенской зоны отдыха", - пишет Euractiv.

Однако, по словам представителей Министерства внутренних дел Германии, большинство отказов украинцам связано с незаконными попытками смены места жительства без предварительного разрешения. К примеру, некоторые украинцы пытаются переехать в Германию из других стран ЕС, где они уже получили статус беженца. Если такое изменение места жительства происходит без должного разрешения, это является основанием для отказа во въезде.

Также были случаи отказа из-за отсутствия необходимых документов, даже для туристических поездок в рамках Шенгенской зоны.

Источник: euractiv .

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