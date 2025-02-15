Политолог Руслан Бортник объяснил, что и Кит Келлог, и Стив Виткофф будут в переговорном процессе между Украиной и россией скорее как конферансье, но последнее слово не за ними, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Келлог будет переговорщиком по Украине и по Европе. И вот эти публикации, в том числе в украинских СМИ, о дочери Келлога очень подорвали его репутацию в глазах москвы. москва отказалась вести с ним переговоры. Поэтому был срочно вызван Виткофф, за плечами которого история успеха по израильско-палестинского урегулированию», - утверждает Руслан Бортник.

Да, констатирует он, мы еще не знаем, чем все закончится на Ближнем Востоке, но пока что для США это реально история успеха. Тем более, сообщает эксперт для Politeka, у Виткоффа есть специфические связи в москве, уже и был контакт, так что Келлогу остается Киев и Брюссель, а переговорный процесс в общем-то раздвоился.

Осталось, добавляет он, дождаться, когда путин и Зеленский сформируют свои переговорные команды, а тогда посмотрим, как они будут работать. В то же время, объясняет эксперт для Politeka, интересно, что в переговорной команду Трампа есть представители американских спецслужб, поэтому можно предположить, что роль и Виткоффа, и Кэллога будет на самом деле еще ниже и еще менее значительна в этом всем.

«Сначала будут договариваться о безопасности, она ключевая, а потом будут договариваться о всем остальном. А Виткофф и Келлог будут играть роль конферансье в этом процессе, то есть они будут помогать сторонам координировать свою работу и помогать всем находить понимание, чувствовать себя комфортно, сглаживать острые углы», - заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко оценил телефонный разговор Трампа с путиным: «Это говорит, кстати, о слабости россии».

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, как США собираются заморозить российско-украинскую войну по линии фронта, если это не устраивает никого.