Военный Святослав Дубина заявил, что наш карго-культ о Трампе разбился о реальность того, что его не интересуют ценности, за которые борется Украина, его интересует только выгода, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Выборы в США побудили наших вечных ждунов, что с неба что-нибудь упадет, вот карго-культ, Трамп придет – порядок наведет. И он наводит. Он наводит, как и обещал, в интересах Америки. Ну, нужно отметить, что сейчас вообще политика Запада – это политика интересов. Не политика западных принципов, принципов демократии, которые сейчас Украина защищает собственной кровью, собственными жизнями. Поэтому у нас диссонанс, дисконект с Западом, потому что они давно живут в парадигме интересов, и Трамп фактически это подтвердил», - утверждает Святослав Дубина.

А дальше, отмечает военный для Politeka, пошла волна заявлений от Трампа, вызвавшая у нас не лучшие эмоции, и его разговор с путиным, дальнейшие переговоры с рф, что подтверждает, что верховенства права больше не существует.

Но хуже всего, подчеркивает он, что Трамп не может или не хочет понять, из-за чего началась война. Ибо просто сказать, объясняет военный для Politeka, что Байден пообещал Украине НАТО, а путину, как и кому бы то ни было на его месте, это так сильно не понравилось, что он вынужден был напасть, – это абсолютное непонимание причин нашего глубинного конфликта.

«Мы знаем уже примеры вступления и Швеции, и Финляндии в НАТО, и почему-то это не возмутило путина. Природа войны – это наш сосед, реальная тюрьма народов, империя зла, покорившая многие народы. И Украина заявила о праве быть суверенным государством. А россия не видит существования империи без Украины. Трамп либо не хочет видеть природу войны, либо ему так удобно, чтобы заключить сделку. То есть все рассматривается в рамках бизнеса», - заключает Святослав Дубина.

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