Уже девятый день подряд пророссийские хакеры из коллектива NoName057(16) атакуют итальянские сайты, передает Politeka.net.
Как сообщает издание La Repubblica, вышли из строя порталы муниципалитетов Верона, Адрано, Болонья и Катания региона Апулия, а также провинций Трапани, Сиракуза, Рагуза, Энна, Кальтаниссетта.
Сайты переполнены запросами в таком количестве, что это приводит к их сбою.
«Итальянская кибербезопасность стаётся решетом! Очевидно, что средства, предназначенные на киберзащиту, растрачиваются нецелевым образом. Успех наших кибератак доказывает это», - пишут хакеры в своих Telegram-каналах на английском, итальянском и русском языках.
Как отмечает издание, пропаганда является одним из главных орудий кибервойны, которая началась, когда на Украину начали падать бомбы, и со временем пророссийские NoName057(16) научились затрагивать определенные струны в каждой стране.
Эксперты рассказали, что атака является чрезвычайно быстрой, используется особо хитрая техника.
"Сложно отличить легитимные запросы, которые выполняются медленно из-за проблем с подключением пользователя, от вредоносных запросов. В результате стратегии сдерживания начинаются, когда уже слишком поздно. Более того, атака NoName057(16) представляет собой коллективную атаку, в которой участвует неопределенное количество «наемных» пользователей или других коллективов, которые присоединяются к атаке, действия которых улучшены за счет использования ИИ", - говорят специалисты.
Отмечается, что никакого ущерба, по крайней мере в плане кражи конфиденциальных данных или денег, не было. Однако блокирование транзакций и действий, особенно в случае компаний сферы услуг, банков и финансовых учреждений, действительно создает определенные сбои. Главная цель хакеров - политическая.
DDoS-атаки пророссийской группировки NoName057(16) начались с середины февраля. Поводом стало заявление президента республики Серджо Маттареллы, сравнившего действия России с политикой Третьего Рейха.
Источник: La Reppubblica
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