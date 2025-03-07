Пропаганда против итальянских властей является одним из главных орудий кибервойны, которая началась, когда на Украину начали падать российские бомбы.

Уже девятый день подряд пророссийские хакеры из коллектива NoName057(16) атакуют итальянские сайты, передает Politeka.net.

Как сообщает издание La Repubblica, вышли из строя порталы муниципалитетов Верона, Адрано, Болонья и Катания региона Апулия, а также провинций Трапани, Сиракуза, Рагуза, Энна, Кальтаниссетта.

Сайты переполнены запросами в таком количестве, что это приводит к их сбою.

«Итальянская кибербезопасность стаётся решетом! Очевидно, что средства, предназначенные на киберзащиту, растрачиваются нецелевым образом. Успех наших кибератак доказывает это», - пишут хакеры в своих Telegram-каналах на английском, итальянском и русском языках.

Как отмечает издание, пропаганда является одним из главных орудий кибервойны, которая началась, когда на Украину начали падать бомбы, и со временем пророссийские NoName057(16) научились затрагивать определенные струны в каждой стране.

Эксперты рассказали, что атака является чрезвычайно быстрой, используется особо хитрая техника.

"Сложно отличить легитимные запросы, которые выполняются медленно из-за проблем с подключением пользователя, от вредоносных запросов. В результате стратегии сдерживания начинаются, когда уже слишком поздно. Более того, атака NoName057(16) представляет собой коллективную атаку, в которой участвует неопределенное количество «наемных» пользователей или других коллективов, которые присоединяются к атаке, действия которых улучшены за счет использования ИИ", - говорят специалисты.

Отмечается, что никакого ущерба, по крайней мере в плане кражи конфиденциальных данных или денег, не было. Однако блокирование транзакций и действий, особенно в случае компаний сферы услуг, банков и финансовых учреждений, действительно создает определенные сбои. Главная цель хакеров - политическая.

DDoS-атаки пророссийской группировки NoName057(16) начались с середины февраля. Поводом стало заявление президента республики Серджо Маттареллы, сравнившего действия России с политикой Третьего Рейха.

Источник: La Reppubblica

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