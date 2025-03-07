Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала надати Україні захист за принципом 5 статті НАТО, не надаючи їй повного членства в Альянсі.

Захист за принципом 5 статті НАТО забезпечить більш стабільну та ефективну безпеку для України, ніж введення миротворчих сил, повідомляє Politeka.

Як пише Financial Times, Мелоні вважає, що застосування 5 статті НАТО до України без членства в Альянсі могло б стати "ефективною гарантією безпеки", яка була б на порядок кращою за деякі інші пропозиції щодо припинення війни.

Ця стаття передбачає, що напад на одну з країн НАТО є нападом на весь Альянс, що зобов'язує союзників допомогти постраждалому члену.

"Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, більшою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу", - зазначила Мелоні.

Вона також виключила участь італійських військ у забезпеченні правопорядку в Україні після укладення угоди про припинення вогню. Мелоні підкреслила, що розгортання європейських військ, зокрема французьких або британських, є "найскладнішим рішенням".

Вона також додала, що поширення 5 статті НАТО на Україну могло б стати ключовим елементом безпеки для держави, яка вже кілька років бореться проти російської агресії.

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до НАТО ще в 2022 році. Попри те, що на Вашингтонському саміті Альянсу в липні 2024 року союзники підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО", у Білому домі заявляютть, що це нералістичний сценарій.

Джерело: ft.

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