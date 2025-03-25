Доктор медицинских наук Андрей Волянский рассказал, когда закончится сезон гриппа в Украине и почему он вообще опасней, чем был раньше, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Увага: Кірія».

«Я бы сказал чуть-чуть шире. После окончания пандемии многие заболевания изменились, в том числе грипп. Сезон гриппа расширился по времени. Если раньше это был где-то месяц, за который все восприимчивые успевали переболеть и выздороветь, то последние 3 года сезон длится несколько месяцев. И яркий пример - это грипп в этом году. В Украине уже первые случаи были в ноябре-декабре, но разгар, пик сезона мы видим в марте. И вот именно сейчас мы видим, что он не такой, как ранее. Очень большое количество людей болеет, это люди всех возрастов», - рассказывает Андрей Волянский.

За рубежом, сообщает он для Politeka, практически самый высокий процент госпитализации всю историю наблюдений, например, в США и Великобритании, это 15 на 100 тысяч человек, а уровень летальности – 2%, это очень много для грипа.

«На мой взгляд, нужно (ред. – делать вакцину от гриппа), но есть разные категории людей. Молодые и здоровые люди обычно переносят грипп легко, и принимать решение, вакцинироваться ли, им самим», - отмечает Андрей Волянский.

Но в группе риска прежде всего, рассказывает гость программы для Politeka, дети, для которых ковид менее опасен, чем грипп, он быстро может спускаться в легкие, а еще несет за собой шлейф осложнений. Также, продолжает он, в группе риска люди пожилого возраста, у которых иммунная система уже ослабевает, люди с хроническими заболеваниями и беременные.

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