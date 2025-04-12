Полковник ГСЧС в отставке Роман Пальчиков пояснил, что только новые технологии позволят быстрее разминировать территорию Украины, но для их испытания нужно создать специальные полигоны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Конечно, если мы хотим как можно скорее разминировать территорию Украины, то речь идет только о технологически качественном улучшении. То есть какие-то новые методы, новые механизмы, новые машины. Как иностранные фирмы, так и отечественные изобретатели в этом направлении очень плодотворно работают. Да, конечно, возникает множество идей, множество предложений по ноу-хау, но не всегда эти инновационные подходы могут быть реализованы на практике. Почему? Потому что реалии показывают, что не все идеи, которые некоторые изобретатели считают гениальными, действительно будут работать», - отмечает Роман Пальчиков.

По его словам, отдельная проблема с испытанием новых технологий, потому что для этого нужны взрывчатые вещества, а к полигонам Минобороны доступа у коммерческих, тем более иностранных организаций сейчас нет. Поэтому сейчас, говорит гость программы, речь идет о том, чтобы создать полигон с отдельным юридическим статусом, где изобретатели могли бы проверить свои идеи, стоит ли вообще двигаться в этом направлении.

«Будем думать, какие локации необходимы, какие почвы необходимы, какие требования к этому полигону. То есть это еще достаточно немаленький такой пласт работы, который необходимо будет выполнить, чтобы мы получили действительно хороший полигон, который сможет удовлетворить потребности всех участников рынка гуманитарного разминирования», - констатирует Роман Пальчиков.

К тому же, добавляет он, это должно быть определенное количество локаций, чтобы люди не ездили по каким-то полям, лесам, не искали места, а приехали на полигон, протестировали изобретение под наблюдением специалистов и получили заключение.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что, как только Украина подпишет ресурсное соглашение с США, начнутся серьезные переговоры с рф.

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