Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что перемирие путина на 9 мая – это попытка обнулить все миротворческие попытки Запада и выставить себя истинным миротворцем, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, президент Зеленский абсолютно правильно ответил на инициативу путина по перемирию на 9 мая, заявив, что это очередная манипуляция, что для прекращения огня не следует ждать парада в москве, и что убийства нужно прекратить не на несколько дней, а по меньшей мере на 30 и без всяких условий.

«Но почему же путин решил ввести этот режим прекращения огня? Это может быть демонстрация якобы миротворческих усилий россии, чтобы создать иллюзорность пребывания в переговорном процессе. Кроме того, путин стремится диктовать повестку дня и показать, что инициативы США и Украины по прекращению огня не имеют никакого смысла. Он хочет это обнулить и сказать: «Это все не имеет значения, на самом деле единственный «миротворец» - я», - объясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, отмечает он, мы же видим, что россия дальше выдвигает условия для продолжения переговорного процесса и прекращения огня, путин это сознательно делает, чтобы не было никаких договоренностей и соглашений. К тому же, добавляет эксперт, мы и так скептически относимся к перемирию, ведь уже имели негативный опыт, начиная с 2014 года, когда россия нарушала свои же обещания.

«В Белом доме тоже прокомментировали это прекращение огня. Представительница Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп вообще все больше разочаровывается в лидерах обеих стран, он хочет добиться постоянного прекращения огня. Фиксируем эти конструкции. Разве Украина не хочет этого добиться? Трампу нужно разочаровываться не в Зеленском, а в путине, который несколько изменил или предал представление президента США о себе», - заключает Александр Мусиенко.

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Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, будет ли прекращение огня до лета.