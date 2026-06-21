Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається щомісяця відповідно до затвердженого графіка.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році залишається доступною для людей, які проживають у тимчасових центрах та шелтерах міста, повідомляє Politeka.net.

Організацію процесу забезпечує департамент соціальної політики міської ради. Програма спрямована на громадян, які були змушені залишити домівки через бойові дії або втратили житло внаслідок обстрілів.

Підтримку у вигляді продовольчих наборів отримують особи поважного віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх, а також підлітки віком від трьох до вісімнадцяти років. Для тих, хто нещодавно оформив довідку переселенця та мешкає у місцях компактного розміщення, передбачено одноразову видачу незалежно від соціального статусу.

Обов’язковою умовою є реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем перебування. До складу пакета входять продукти тривалого зберігання: консерви, крупи, макаронні вироби, готові страви, чай, кава та солодощі.

Для отримання набору необхідно звернутися до управління соціального захисту за адресою проживання. Заявникам слід надати паспорт, довідку ВПО, документи на дітей та, за потреби, підтвердження інвалідності.

У профільних службах уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається щомісяця відповідно до затвердженого графіка. Фахівці опрацьовують звернення, формують списки та інформують про дату видачі.

Мешканцям рекомендують заздалегідь готувати необхідні папери та уточнювати деталі, щоб уникнути черг і затримок.

У міській раді наголошують, що обсяги ресурсів і порядок отримання можуть коригуватися залежно від фінансування та кількості звернень. Переселенцям радять стежити за офіційними повідомленнями, аби своєчасно отримувати актуальну інформацію та підтримку.

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