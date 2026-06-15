Під час розгляду заяв на грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області благодійники оцінюватимуть додаткові критерії вразливості.

У Дніпропетровській області ВПО та жителі прифронтових громад можуть претендувати на нову грошову допомогу від Благодійного фонду «Право на захист», пише Politeka.net.

Програма реалізується за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) та передбачає виплати до 12 300 гривень на одну особу. Фінансова підтримка спрямована на громадян, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах та потребують додаткової допомоги. Подати заявку можуть як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві жителі, які проживають у районах, наближених до зони бойових дій.

Для участі у програмі грошової допомоги в Дніпропетровській області домогосподарство повинно відповідати низці встановлених вимог. Зокрема, заявники мають мати статус ВПО або належати до місцевого населення, проживати не далі ніж за 50 кілометрів від лінії фронту чи державного кордону, а також мати середньомісячний дохід менше 8 422 гривень на одного члена родини.

Під час розгляду заяв благодійники також оцінюватимуть додаткові критерії вразливості. Серед них — наявність у сім’ї людей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, похилий вік членів родини, склад домогосподарства, рівень зайнятості та житлово-побутові умови.

Організатори наголошують, що відповідність основним вимогам не означає автоматичного призначення допомоги. Першочергово підтримку надаватимуть найбільш вразливим категоріям населення, зокрема багатодітним сім’ям, самотнім батькам, людям похилого віку, а також родинам, у складі яких є особи з інвалідністю або серйозними захворюваннями.

Розмір виплат залежатиме від категорії одержувачів. Для громадян, які залишаються проживати у районах підвищеного ризику, передбачена щомісячна допомога у розмірі 1 800 гривень. Загалом за шість місяців вони можуть отримати 10 800 гривень.

Для сімей, які були змушені евакуюватися через небезпеку, розмір допомоги становить 4 100 гривень на кожного члена родини. У такому випадку загальна сума виплат за три місяці досягає 12 300 гривень на одну особу.

Усі кошти виплачуватимуться одним платежем на банківський рахунок заявника після завершення процедури перевірки та погодження заявки.

Процес оформлення грошової допомоги в Дніпропетровській області складається з кількох етапів. Спочатку проводиться попередня оцінка відповідності встановленим критеріям. Після цього кандидати, які пройшли відбір, отримують запрошення на верифікацію даних та подання оригіналів необхідних документів.

У фонді також звертають увагу, що під час реєстрації обов’язковою є особиста присутність усіх членів домогосподарства, які претендують на отримання фінансової підтримки. Для маломобільних громадян передбачена можливість виїзду мобільної групи за місцем проживання.

Крім того, благодійники перевірятимуть інформацію щодо отримання заявниками аналогічної підтримки від інших гуманітарних організацій. Актуальні дані про місця реєстрації, графіки роботи пунктів прийому документів та дати проведення збору заявок публікуватимуться через офіційний чат-бот проєкту.

Джерело: Благодійний фонд «Право на захист»

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