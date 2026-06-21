Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре в 2026 году остается доступной для людей, проживающих во временных центрах и шелтерах города, сообщает Politeka.net.

Организацию процесса обеспечивает департамент социальной политики городского совета. Программа направлена ​​на граждан, которые были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий или потеряли жилье в результате обстрелов.

Поддержку в виде продовольственных наборов получают лица почтенного возраста, люди с инвалидностью, матери с детьми, опекуны несовершеннолетних, а также подростки в возрасте от трех до восемнадцати лет. Для тех, кто недавно оформил справку переселенца и проживает в местах компактного размещения, предусмотрена одноразовая выдача независимо от социального статуса.

Обязательным условием является регистрация в общине после 24 февраля 2022 по фактическому месту пребывания. В состав пакета входят продукты длительного хранения: консервы, крупы, макаронные изделия, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Для получения набора нужно обратиться в управление социальной защиты по адресу проживания. Заявителям следует предоставить паспорт, справку ВПЛ, документы на детей и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

В профильных службах уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком. Специалисты разрабатывают обращения, формируют списки и информируют о дате выдачи.

Жителям рекомендуют предварительно готовить необходимые бумаги и уточнять детали во избежание очередей и задержек.

В городском совете отмечают, что объемы ресурсов и порядок получения могут корректироваться в зависимости от финансирования и количества обращений. Переселенцам советуют следить за официальными сообщениями, чтобы получать актуальную информацию и поддержку.

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