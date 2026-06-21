Подорожчання проїзду в Дніпрі відповідає загальній тенденції в інших регіонах країни.

Подорожчання проїзду в Дніпрі набуло чинності, коли вартість поїздки у міських маршрутках офіційно зросла до 23 гривень, передає Politeka.

Про це повідомляє міська рада.

Попереднє коригування відбулося у січні 2025 року. Тоді тариф збільшили до 20 гривень через ріст цін на енергоресурси, коливання валютного курсу та проблеми з електропостачанням.

Перевізники пояснюють нові розцінки стрімким стрибком вартості дизельного пального й мастильних матеріалів. За останні місяці витрати транспортних підприємств помітно збільшилися, що вплинуло на фінансову стабільність галузі.

Керівник одного з автотранспортних підприємств Андрій Русавський заявив, що компанії також стикаються з гострим дефіцитом працівників. Лише протягом останнього місяця, за його словами, звільнилися десятки водіїв і працівників ремонтних служб. Через нестачу кадрів частина автобусів не виходить на маршрути.

У департаменті транспорту міськради зазначають, що ситуацію ускладнило подорожчання дизеля після подій на Близькому Сході. Якщо раніше літр пального коштував близько 70 гривень, зараз гуртові ціни вже сягають майже 90 гривень.

Посадовці наголошують, що фактична собівартість перевезень нині значно вища за встановлений тариф. Залежно від напрямку вона коливається у межах 28–32 гривень за поїздку. Водночас у мерії визнають, що такі суми стали б надто великим навантаженням для пасажирів.

Окремо увагу звернули на кадрову кризу у транспортній сфері. Профспілки попереджають: якщо ситуація не зміниться, місто може зіткнутися з нестачею водіїв для обслуговування маршрутної мережі.

У міськраді додають, що подорожчання проїзду в Дніпрі відповідає загальній тенденції в інших регіонах країни. У частині міст вартість квитків уже перевищує 25 гривень, а деякі громади ще тільки готують нові тарифи.

Фахівці прогнозують, що подальші зміни на паливному ринку можуть вплинути на транспортну сферу й у найближчі місяці.

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