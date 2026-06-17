Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядається як вимушений крок для підтримання роботи транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області зафіксовано в Самарі (колишній Новомосковськ) після рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження оновлених тарифів на пасажирські перевезення, повідомляє Politeka.

У місті змінено вартість поїздок на автобусних маршрутах: тепер вона становить до 25 гривень замість попередніх 20. Коригування зачепило всю систему щоденних перевезень, якою користуються мешканці для пересування між районами та до основних транспортних вузлів.

Оновлення торкнулося широкої маршрутної мережі. Серед них напрямки №1 «Автостанція – Решкут (через ЦРЛ)», №2 «Автостанція – Решкут (через вул. Партизанську)», №5/6 «Автостанція – Гімназія №12», №9 «Автостанція – вул. Героїв Рятувальників», №10 «Перевал – вул. Київська», №11 «Автостанція – вул. Холодноярської Бригади», №14 «Автостанція – Залізничний вокзал», №15 «Автостанція – вул. Ігоря Ємельяненка», №17 «Автостанція – вул. Тиха», №18 «Автостанція – Гімназія №7».

Окремо переглянуто тариф на міжміському сполученні Самар — Дніпро. Вартість однієї поїздки тепер становить 70 гривень, що безпосередньо вплинуло на щоденні витрати пасажирів, які регулярно користуються цим напрямком.

У міській раді пояснюють, що рішення ухвалене через зростання витрат перевізників. Серед причин називають подорожчання пального, технічного обслуговування транспорту, запчастин, а також загальне збільшення витрат на утримання автопарку.

Додатково перевізники зазначають, що економічний тиск змусив переглянути тарифну політику, аби зберегти стабільність руху та уникнути скорочення кількості рейсів.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядається як вимушений крок для підтримання роботи транспортної системи та забезпечення регулярного сполучення між районами міста й прилеглими населеними пунктами.

У громаді наголошують, що нові тарифи вже набули чинності, а перевізники зобов’язані дотримуватися затверджених розцінок на всіх маршрутах без винятку.

Джерело: pdshl_novik

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.