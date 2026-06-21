Подорожание проезда в Днепре отвечает общей тенденции в других регионах страны.

Подорожание проезда в Днепре вступило в силу, когда стоимость поездки по городским маршруткам официально выросла до 23 гривен, передает Politeka.

Об этом сообщает городской совет.

Предварительная корректировка состоялась в январе 2025 года. Тогда тариф увеличили до 20 гривен из-за роста цен на энергоресурсы, колебания валютного курса и проблем с электроснабжением.

Перевозчики объясняют новые расценки стремительным скачком стоимости дизельного горючего и смазочных материалов. За последние месяцы расходы транспортных предприятий заметно увеличились, что повлияло на финансовую устойчивость отрасли.

Руководитель одного из автотранспортных предприятий Андрей Русовский заявил, что компании сталкиваются с острым дефицитом работников. Только в течение последнего месяца, по его словам, уволились десятки водителей и работников ремонтных служб. Из-за нехватки кадров часть автобусов не выходит на маршруты.

В департаменте транспорта горсовета отмечают, что ситуацию усложнило удорожание дизеля после событий на Ближнем Востоке. Если раньше литр горючего стоил около 70 гривен, сейчас оптовые цены уже достигают почти 90 гривен.

Чиновники отмечают, что фактическая себестоимость перевозок сейчас значительно выше установленного тарифа. В зависимости от направления, она колеблется в пределах 28–32 гривен за поездку. В мэрии признают, что такие суммы стали бы слишком большой нагрузкой для пассажиров.

Особое внимание обратили на кадровый кризис в транспортной сфере. Профсоюзы предупреждают: если ситуация не изменится, город может столкнуться с нехваткой водителей для обслуживания маршрутной сети.

В горсовете добавляют, что удорожание проезда в Днепре соответствует общей тенденции в других регионах страны. В части городов стоимость билетов уже превышает 25 гривен, а некоторые общины еще готовят новые тарифы.

Специалисты прогнозируют, что дальнейшие изменения на топливном рынке могут повлиять на транспортную сферу и в ближайшие месяцы.

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