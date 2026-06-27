Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку відбувається на тлі загальнонаціонального перегляду вартості житлово-комунальних сервісів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку затвердили депутати міської ради, ухваливши нові розрахунки для водопостачання та водовідведення, передає видання Politeka.

У місті Луцьк вартість одного кубометра встановили на рівні 67,42 грн замість попередніх 28,42 грн.

Зростання пояснюють накопиченим дефіцитом попередніх розрахунків і збільшенням витрат на електроенергію, паливо, реагенти та обслуговування інженерних мереж. Додатковим фактором називають здорожчання логістики та ремонтних робіт, які забезпечують стабільність подачі ресурсу в місті.

Нова структура платежу поділена на дві складові: постачання — 29,86 грн, відведення стічних вод — 37,56 грн за кубометр. У комунальному секторі наголошують, що попередні розрахунки тривалий час залишалися нижчими за фактичну собівартість, через що підприємство працювало з постійним фінансовим навантаженням.

Оновлені умови розрахунків діятимуть до 31 грудня 2026 року, без перегляду протягом цього періоду. Очікується, що це дозволить більш чітко планувати витрати на утримання мереж і модернізацію обладнання.

Крім того, також варто зауважити, що в ширшому контексті підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку відбувається на тлі загальнонаціонального перегляду вартості житлово-комунальних сервісів, який поступово охоплює різні регіони країни.

Місцеві органи влади також зазначають, що частина домогосподарств може скористатися державною системою субсидій для компенсації витрат у разі перевищення визначеного рівня платежів від доходу сім’ї.

Джерело: delo.ua

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