У Ратному з початку літа зміняться розцінки на водопостачання та водовідведення, що відображає підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області, передає Politeka.

Оновлені ставки набудуть чинності з 1 червня 2026 року.

Згідно з повідомленням, вартість централізованого водопостачання становитиме 30 гривень за один кубічний метр. До цього споживачі сплачували 25,48 гривні.

Інформацію про це надає Ратнівське виробниче управління житлово-комунального господарства.

Також переглянули ціну на водовідведення. Після оновлення показник зросте з 30,78 до 36 гривень за кубометр.

Нові нарахування почнуть застосовувати вже з перших днів червня. Відтак жителям громади варто врахувати зміни під час планування майбутніх витрат.

У комунальному підприємстві наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області стосується насамперед забезпечення стабільної роботи систем водопостачання та відведення стоків.

Для отримання додаткових роз’яснень споживачі можуть звертатися безпосередньо до адміністрації Ратнівського ВУЖКГ за телефоном, вказаним в офіційному оголошенні.

У громаді зазначають, що актуальна інформація щодо нарахувань та роботи підприємства надалі публікуватиметься через офіційні канали зв’язку.

Крім того, у Волинькій області також подорожчав проїзд.

Про це проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці міської ради, зазначивши причини можливих змін у міському транспорті.

Нововведення готують через суттєве зростання витрат перевізників. Підприємства заявляють про значне підняття цін на паливо, збільшення видатків на технічне обслуговування автобусів та купівлю необхідних запчастин.

Джерело: ВУЖКГ

