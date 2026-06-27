Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве происходит на фоне общенационального пересмотра стоимости жилищно-коммунальных сервисов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке утвердили депутаты городского совета, приняв новые расчеты по водоснабжению и водоотводу, передает издание Politeka.

В городе Луцк стоимость одного кубометра установили на уровне 67,42 грн. вместо предыдущих 28,42 грн.

Рост объясняют накопленным дефицитом предварительных расчетов и увеличением затрат на электроэнергию, топливо, реагенты и обслуживание инженерных сетей. Дополнительным фактором называют удорожание логистики и ремонтных работ, обеспечивающих стабильность подачи ресурса в городе.

Новая структура платежа поделена на две составляющие: поставки – 29,86 грн, отвод сточных вод – 37,56 грн за кубометр. В коммунальном секторе подчеркивают, что предварительные расчеты долгое время оставались ниже фактической себестоимости, из-за чего предприятие работало с постоянной финансовой нагрузкой.

Обновленные условия расчетов будут действовать до 31 декабря 2026, без пересмотра в течение этого периода. Ожидается, что это позволит более четко планировать расходы по содержанию сетей и модернизации оборудования.

Кроме того, следует отметить, что в более широком контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке происходит на фоне общенационального пересмотра стоимости жилищно-коммунальных сервисов, который постепенно охватывает различные регионы страны.

Местные органы также отмечают, что часть домохозяйств может воспользоваться государственной системой субсидий для компенсации расходов в случае превышения определенного уровня платежей от дохода семьи.

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