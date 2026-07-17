Робота для пенсіонерів в Запоріжжі представлена ​​і вакансіями в кількох галузях.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає дедалі доступнішою, адже місцеві роботодавці все частіше відкривають вакансії для кандидатів старшого віку, повідомляє Politeka.net.

За даними платформ із працевлаштування, у місті зростає кількість пропозицій, які не вимагають спеціальної освіти чи значного професійного досвіду. Багато компаній готові самостійно навчати нових співробітників і допомагати їм адаптуватися до робочого процесу.

Серед актуальних вакансій — працівник з виготовлення вареників із заробітною платою від 20 до 25 тисяч гривень. Роботодавець готовий розглядати кандидатів без попереднього досвіду, пропонуючи оплачуване навчання та супровід наставника.

До обов’язків входить приготування продукції відповідно до встановлених стандартів і підтримання належного порядку на робочому місці. Працівникам обіцяють стабільну оплату праці, безкоштовне харчування, службове перевезення, а також комфортні умови роботи на підприємстві, обладнаному укриттям та резервним джерелом живлення.

Ще однією пропозицією є вакансія експедитора із заробітною платою від 27 до 30 тисяч гривень на місяць. Компанія запрошує як чоловіків, так і жінок та пропонує можливість працювати як повний, так і неповний робочий день.

Серед основних завдань — супровід доставки продукції до торговельних точок у Запорізькій та Дніпропетровській областях, участь у завантажувально-розвантажувальних роботах і ведення необхідної документації.

Роботодавець гарантує офіційне оформлення, своєчасну виплату заробітної плати, п’ятиденний графік роботи та безкоштовний доїзд до логістичного центру. Для працівників із частковою зайнятістю передбачено щотижневу виплату зароблених коштів.

Фахівці ринку праці зазначають, що попит на працівників пенсійного віку поступово зростає. Роботодавці дедалі більше цінують відповідальність, дисциплінованість і практичний досвід таких кандидатів, тому кількість відкритих для них вакансій для роботи для пенсіонерів у Запоріжж іпродовжує збільшуватися.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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