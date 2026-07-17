Работа для пенсионеров в Запорожье представлена ​​и вакансиями в нескольких отраслях.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все доступнее, ведь местные работодатели все чаще открывают вакансии для кандидатов постарше, сообщает Politeka.net.

По данным платформ по трудоустройству, в городе растет количество предложений, не требующих специального образования или профессионального опыта. Многие компании готовы самостоятельно обучать новых сотрудников и помогать им адаптироваться к рабочему процессу.

Среди актуальных вакансий – работник по изготовлению вареников с заработной платой от 20 до 25 тысяч гривен. Работодатель готов рассматривать кандидатов без опыта, предлагая оплачиваемое обучение и сопровождение наставника.

В обязанности входит приготовление продукции в соответствии с установленными стандартами и поддержание надлежащего порядка на рабочем месте. Работникам обещают стабильную оплату труда, бесплатное питание, служебные перевозки, а также комфортные условия работы на предприятии, оборудованном укрытием и резервным источником питания.

Еще одним предложением является вакансия экспедитора с заработной платой от 27 до 30 тысяч гривен в месяц. Компания приглашает мужчин и женщин и предлагает возможность работать как полный, так и неполный рабочий день.

Среди основных задач — сопровождение доставки продукции в торговые точки в Запорожской и Днепропетровской областях, участие в погрузочно-разгрузочных работах и ​​ведение необходимой документации.

Работодатель гарантирует официальное оформление, своевременную выплату заработной платы, пятидневный график работы и бесплатный доезд в логистический центр. Для работников с частичной занятостью предусмотрена еженедельная выплата заработанных средств.

Специалисты рынка труда отмечают, что спрос на работников пенсионного возраста постепенно растет. Работодатели все больше ценят ответственность, дисциплинированность и практический опыт таких кандидатов, поэтому количество открытых для них вакансий для работы для пенсионеров в Запорожье продолжает увеличиваться.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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