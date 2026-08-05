Графіки відключення світла у Чернігівській області на 6 та 7 серпня заплановані за різними часовими проміжками.

Українців попередили про графіки відключення світла у Чернігівській області на 6 та 7 серпня, які запроваджуються через проведення планових робіт, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 6 та 7 серпня вводять за багатьма адресами. Жителям області рекомендують завчасно підготуватися до тимчасових незручностей: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші важливі пристрої, а також врахувати години відключень під час планування свого дня.

За даними АТ «Чернігівобленерго», 6 серпня планові роботи проводитимуться у селі Євминка. Електропостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 18:00. У цей період без світла залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Перемоги — 18, 19, 20Б, 21, 22А, 23, 24, 25, 26А, 28, 30, 31, 34, 36, 36Б, 37, 37А, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56

Того ж дня масштабні ремонтні роботи триватимуть і в місті Остер. Тут відключення електроенергії заплановані з 09:00 до 19:00. Знеструмлення торкнуться будинків, розташованих на численних вулицях:

Деснянська — 10, 22, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37А, 38, 39, 40, 40А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 68, 76А

Довженка — 41, 43

Ковальська — 2А, 3, 4, 5, 6

Коваля — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37

Хутірська — 1, 1А, 1Б, 1Б/1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 10А, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 44А, 44Б, 46.

7 серпня ремонтні бригади продовжать роботи у селі Куликівка. Планові відключення триватимуть з 09:00 до 18:00. На час проведення технічних заходів без електроенергії залишаться окремі будинки на вулицях:

Валерія Сарани — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 4А, 7а

Героїв Чорнобиля — 1

Журавка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1б

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбинського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Миру — 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158, 158а

2-й Миру — 6, 10

Незалежності — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 2а, 2б, 5а, 10а, 12а, 40

Крім того, цього ж дня профілактичні роботи виконуватимуть у місті Корюківка. Відключення заплановані з 08:00 до 20:00, а тимчасові обмеження електропостачання торкнуться мешканців будинків на вулицях:

1-й Садовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а

1-й Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 3А, 9а

2-й Шевченка — 1, 2, 3

Академіка Корольова — 1–57

Бульварна — 16, 54

Бульварний — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Василя Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володимира Барвінка — 2а

Гетьмана Мазепи — 2–139, 52А, 98/1, 105А, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 117а, 117б, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139

Гетьмана Самойловича — 1–39, 2а, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55

Зарічна — 28

Індустріальний — 12, 14

Паркова — 2–64, 2а, 12а, 13а, 32А, 32Б

Поліська — 1–26, 1а, 20а, 21а

Робоча — 1–48, 11а, 17а, 21а, 27а, 33а, 44а

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б

Січових Стрільців — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26

Спортивна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 14/2, 21/1

Стржалковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15а

Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5а, 5в, 69, 140А, 5В/29

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 10а, 154, 40а, 52/17.

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