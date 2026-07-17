Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 18 липня будуть тривати багато годин.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 18 липня, в суботу, будуть тривати в окремих населених пунктах, де вводять обмеження, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 18 липня будуть тривати багато годин. Тимчасові обмеження триватимуть упродовж кількох годин та пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», відключення заплановані з 09:00 до 18:00. У цей час без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі села Писанка, де обмеження діятимутьза такими адресами:

Миру — 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26

Заводська — 1а, 1 б, 2, 10, 14, 16

Зарічна — 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Яблунева — 1, 6, 7

Крім того, із 09:00 до 18:00 тимчасові відключення діятимуть у селі Маловодяне, де без світла залишаться окремі будинки на вулиці:

8 Березня — 1а

У цей самий період ремонтні бригади працюватимуть у селі Долинська з 09:00 до 18:00. Тут знеструмлення заплановане для частини споживачів на вулицях:

Польова — 14

Чумацький Шлях — 3

У селі Червоне Озеро електропостачання також буде відсутнє з 09:00 до 18:00. Планові роботи охоплять будинки, розташовані на вулицях:

Берегова — 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 32, 34, 38

Бузкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Гвардійська — 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 52, 52 б, 54, 54А, 58, 60, 62, 65, 68, 68А, 80

Медова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31

Солов'їна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28А, 31, 32

Шкільна — 1, 1Б, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 19, 21.

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