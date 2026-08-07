Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі доступна лише при дотриманні важливих критеріїв.

Український Червоний Хрест повідомляє, що сьогодні в регіоні реалізуються одразу кілька напрямків грошової допомоги для ВПО в Запоріжжі, пише Politeka.net.

Через велику кількість звернень організація нагадала громадянам, хто саме може претендувати на виплати та яким чином відбувається оформлення допомоги.

Наразі діють дві програми одноразової фінансової підтримки, кожна з яких передбачає власний порядок реєстрації та визначені категорії отримувачів.

Перший напрямок стосується громадян, які нещодавно евакуювалися із зон підвищеної небезпеки. Подати заявку можна безпосередньо в Евакуаційному центрі у Запоріжжі одночасно з оформленням необхідних документів. Право на допомогу мають люди, які залишили небезпечні території не пізніше ніж 45 днів тому. Отримані кошти покликані допомогти сім'ям покрити найнеобхідніші витрати після переїзду та полегшити адаптацію на новому місці проживання.

Другий вид підтримки призначений для людей, які постраждали внаслідок ворожих атак. Йдеться про громадян, чиє житло було зруйноване або пошкоджене через обстріли, а також про сім'ї, члени яких отримали поранення чи загинули внаслідок бойових дій.

На відміну від програми для евакуйованих, самостійно зареєструватися на цю допомогу неможливо. Формування списків потенційних отримувачів здійснюють органи місцевого самоврядування та територіальні громади, після чого відповідні дані передаються до Українського Червоного Хреста для подальшого опрацювання.

Розмір фінансової підтримки за обома програмами однаковий. Згідно з оприлюдненими умовами, одноразова грошова допомога для ВПО в Запоріжжі становить 12 300 гривень, що розрахована на покриття базових потреб протягом трьох місяців. Таким чином:

12 300 гривень можуть отримати громадяни, які евакуювалися із небезпечних територій протягом останніх 45 днів;

12 300 гривень передбачено для людей, які безпосередньо постраждали від російських обстрілів та відповідають встановленим критеріям.

У благодійній організації окремо наголошують, що Громадський центр не проводить самостійний запис на програму допомоги для постраждалих від атак. Виплати призначаються лише тим громадянам, інформацію про яких офіційно передали уповноважені органи влади або місцеві громади.

Український Червоний Хрест закликає громадян користуватися лише офіційними джерелами інформації, уважно стежити за оголошеннями щодо роботи програм підтримки та не довіряти стороннім повідомленням про нібито відкриту реєстрацію, якщо вона не підтверджена організацією.

Джерело: Червоний Хрест

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