Графики отключения света в Кировоградской области на 18 июля продлятся много часов.

Графики отключения света в Кировоградской области на 18 июля, в субботу, продлятся в отдельных населенных пунктах, где вводят ограничения, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 18 июля продлятся много часов. Временные ограничения будут продолжаться несколько часов и связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования.

По информации АО «Кировоградоблэнерго», отключения запланированы с 09:00 до 18:00. В настоящее время без электроэнергии временно останутся отдельные потребители Пысанкы, где ограничения будут действовать по следующим адресам:

Мыру — 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26

Заводська — 1а, 1 б, 2, 10, 14, 16

Зарична — 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Яблунева — 1, 6, 7

Кроме того, с 09:00 до 18:00 временные отключения будут действовать в селе Маловодяне, где без света останутся отдельные дома на улице:

8 Березня — 1а

В этот же период ремонтные бригады будут работать в селе Долынська с 09:00 до 18:00. Здесь обесточивание запланировано для части потребителей на улицах:

Польова — 14

Чумацькый Шлях — 3

В селе Червоне Озеро электроснабжение также будет отсутствовать с 09:00 до 18:00. Плановые работы охватят дома, расположенные на улицах:

Берегова — 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 32, 34, 38

Бузкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Гвардийська — 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 52, 52 б, 54, 54А, 58, 60, 62, 65, 68, 68А, 80

Медова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31

Соловина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28А, 31, 32

Шкильна — 1, 1Б, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 19, 21.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: цены бьют рекорды.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: известно о самой распространенной причине, по которой можно потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: как изменилась цена.