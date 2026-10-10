Доплати для пенсіонерів в Сумській області передбачені для окремих категорій ветеранів.

Доплати для пенсіонерів в Сумській області, зокрема, можуть отримувати учасники бойових дій, які мають право на спеціальне підвищення до пенсії.

Пенсійний фонд пояснив, які виплати передбачені для цієї категорії громадян у 2026 році.

Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію за віком достроково. Чоловікам для цього потрібно досягти 55 років і мати щонайменше 25 років страхового стажу. Для жінок право виникає з 50 років за наявності не менше 20 років стажу.

До основної пенсії встановлюють надбавку у розмірі 25% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2595 гривень. Тому підвищення для учасника бойових дій дорівнює 648,75 гривні на місяць.

Крім цього, передбачена цільова грошова допомога на прожиття. Її розмір становить 40 гривень щомісяця.

Доплати для пенсіонерів в Сумській області можуть включати й інші суми, залежно від статусу отримувача. Остаточний розмір виплати визначають з урахуванням страхового стажу, заробітку та передбачених законом надбавок.

Коли пенсія може бути збільшена до 6197 гривень

Для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності встановлена гарантована сума щомісячного пенсійного забезпечення.

Якщо після врахування передбачених виплат загальний розмір пенсії не досягає 6197 гривень, держава призначає адресну допомогу. Вона покриває різницю між фактичною сумою та встановленим мінімумом.

Водночас під час такого розрахунку враховують не всі можливі виплати. Зокрема, закон має окремі правила щодо пенсій за особливі заслуги та деяких інших доплат.

Доплати для пенсіонерів в Сумській області у кожному випадку залежать від конкретного статусу людини та складу її пенсійної виплати. Тому підсумкова сума може відрізнятися.