Доплаты пенсионерам в Сумской области, в частности, могут получать участники боевых действий, имеющих право на специальное повышение к пенсии.

Пенсионный фонд объяснил , какие выплаты предусмотрены для этой категории граждан в 2026 году.

Участники боевых действий могут выйти на пенсию по возрасту досрочно. Мужчинам для этого нужно достичь 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа. Для женщин право возникает с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

К основной пенсии устанавливают прибавку в размере 25% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн. Поэтому повышение для участника боевых действий равняется 648,75 гривны в месяц .

Кроме этого, предусмотрена целевая денежная помощь на проживание. Ее размер составляет 40 гривен в месяц.

Доплаты пенсионерам в Сумской области могут включать и другие суммы, в зависимости от статуса получателя. Окончательный размер выплаты определяется с учетом страхового стажа, заработка и предусмотренных законом надбавок.

Когда пенсия может быть увеличена до 6197 гривен

Для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства установлена ​​гарантированная сумма ежемесячного пенсионного обеспечения.

Если после учета предусмотренных выплат общий размер пенсии не достигает 6197 гривен , государство назначает адресную помощь. Она покрывает разницу между фактической суммой и установленным минимумом.

В то же время при таком расчете учитывают не все возможные выплаты. В частности, закон имеет отдельные правила по пенсиям за особые заслуги и некоторые другие доплаты.

Доплаты для пенсионеров в Сумской области в каждом случае зависят от конкретного статуса человека и состава его пенсионной выплаты. Поэтому итоговая сумма может отличаться.