Доплати для пенсіонерів в Україні передбачені для громадян, які досягли 70, 75 або 80 років.

Доплати для пенсіонерів призначають автоматично, але право на них залежить не лише від віку, а й від загального розміру щомісячної виплати.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Хто може отримувати вікову надбавку

Розмір додаткових коштів залежить від вікової категорії. У 2026 році передбачені такі суми:

від 70 до 74 років — до 300 гривень на місяць;

від 75 до 79 років — до 456 гривень;

від 80 років — до 570 гривень.

Важливо враховувати, що йдеться про максимальні суми. Якщо після нарахування надбавки загальна пенсія перевищить встановлений ліміт, доплату можуть зменшити.

У 2026 році граничний розмір щомісячного пенсійного забезпечення для отримання такої компенсації становить 10 340,35 гривні. Під час розрахунку враховують пенсію разом з іншими надбавками та підвищеннями.

Як нараховують гроші після дня народження

Подавати заяву до Пенсійного фонду для оформлення вікової надбавки не потрібно. Виплату призначають автоматично на підставі даних, які є в розпорядженні відомства.

Нарахування починається з дня досягнення відповідного віку. Якщо день народження припав не на перше число місяця, за цей період надійде сума, розрахована пропорційно кількості днів. Із наступного місяця доплату виплачуватимуть у повному розмірі, якщо людина відповідає встановленим вимогам.

Після досягнення 75 або 80 років попередню надбавку не додають до нової. Її розмір збільшують відповідно до вікової категорії. Це правило поширюється на пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років.

Чому надбавку можуть не призначити

Основна причина відмови — перевищення граничного розміру пенсійного забезпечення. Якщо загальна сума виплат більша за 10 340,35 гривні, людина не матиме права на вікову компенсацію за загальним правилом.

Якщо після досягнення 70, 75 або 80 років пенсія не змінилася, варто перевірити інформацію в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України або звернутися до сервісного центру.

Доплати для пенсіонерів нараховують без окремої заяви, однак сума залежить від індивідуальних обставин. Доплати для пенсіонерів не завжди дорівнюють максимальному розміру, зазначеному для відповідного віку.