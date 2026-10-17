Доплати для пенсіонерів в Житомирській області можуть призначати колишнім військовослужбовцям, які не працюють і утримують непрацездатних членів сім’ї.

Доплати для пенсіонерів в Житомирській області передбачені для тих, хто отримує пенсію за вислугу років або через інвалідність відповідно до спеціального законодавства.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Право на таку надбавку мають визначені законом категорії військових пенсіонерів, зокрема представники рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. Військовослужбовці строкової служби до цієї категорії не належать.

Доплату нараховують за кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебуває на утриманні пенсіонера. Її розмір становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Важливо врахувати, що надбавку призначають не на кожного родича автоматично. Член сім’ї має відповідати вимогам законодавства, а також не отримувати певні інші пенсійні виплати чи види державної соціальної допомоги.

Якщо право на підтримку має кілька членів однієї родини, потрібно враховувати встановлені законом обмеження. Наприклад, коли непрацездатна людина перебуває на спільному утриманні двох пенсіонерів, надбавку на неї може отримувати лише один із них за взаємною згодою.

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Для оформлення виплати необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують родинні зв’язки. Також знадобляться докази перебування непрацездатного родича на утриманні заявника.

За потреби можуть попросити відомості про спільне проживання або інші документи, які підтверджують відповідні обставини. Остаточний перелік залежить від конкретної ситуації.

Доплати для пенсіонерів в Житомирській області призначають за заявою та після перевірки необхідних документів. Тому перед зверненням варто уточнити вимоги у Пенсійному фонді.

Куди звертатися

Щоб з’ясувати, чи маєте право на надбавку, зверніться до сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся офіційними каналами установи. Фахівці пояснять порядок оформлення та підкажуть, яких документів бракує.

Доплати для пенсіонерів в Житомирській області нараховують за нормами законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших категорій громадян.