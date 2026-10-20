Доплаты для пенсионеров в Украине предусмотрены для граждан, достигших 70, 75 или 80 лет.

Доплаты для пенсионеров назначаются автоматически, но право на них зависит не только от возраста, но и от общего размера ежемесячной выплаты.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кто может получать возрастную надбавку

Размер дополнительных средств зависит от возрастной категории. В 2026 году предусмотрены следующие суммы:

от 70 до 74 лет - до 300 гривен в месяц;

от 75 до 79 лет - до 456 гривен;

от 80 лет - до 570 гривен.

Важно учитывать, что речь идет о максимальных суммах. Если после начисления надбавки общая пенсия превысит установленный лимит, доплату могут снизить.

В 2026 году предельный размер ежемесячного пенсионного обеспечения для получения такой компенсации составляет 10 340,35 гривны . При расчете учитывают пенсию вместе с другими надбавками и повышениями.

Как начисляют деньги после дня рождения

Подавать заявление в Пенсионный фонд для оформления возрастной надбавки не нужно. Выплату назначают автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении ведомства.

Начисление начинается со дня достижения соответствующего возраста. Если день рождения пришелся не на первое число месяца, за этот период поступит сумма, рассчитанная пропорционально количеству дней. Со следующего месяца доплату будут выплачивать в полном размере, если человек отвечает установленным требованиям.

После достижения 75 или 80 лет предварительную прибавку не добавляют в новую. Ее размер увеличивают в соответствии с возрастной категорией. Это правило распространяется на пенсии по возрасту, инвалидности и выслуге лет.

Почему прибавку могут не назначить

Основная причина отказа – превышение предельного размера пенсионного обеспечения. Если общая сумма выплат больше 10 340,35 гривны, у человека не будет права на возрастную компенсацию по общему правилу.

Если после достижения 70, 75 или 80 лет пенсия не изменилась, следует проверить информацию в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины или обратиться в сервисный центр.

Доплаты для пенсионеров начисляются без отдельного заявления, однако сумма зависит от индивидуальных обстоятельств. Доплаты для пенсионеров не всегда равны максимальному размеру, указанному для соответствующего возраста.