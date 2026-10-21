Грошова допомога в Харківській області доступна для окремих категорій людей, які постраждали через війну та потребують підтримки.

Грошова допомога в Харківській області надається в межах програми Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яка з квітня 2026 року працює за підходом грошової допомоги за пріоритетами.

Програма передбачає підтримку внутрішньо переміщених осіб, евакуйованих громадян, постраждалих від обстрілів домогосподарств і людей, які повернулися до місця постійного проживання. Рішення залежить не лише від статусу заявника, а й від місця перебування та оцінки вразливості родини.

Які суми передбачені

Розмір виплат залежить від обставин, через які люди потребують підтримки:

10 800 грн на людину — для вразливих домогосподарств у межах 50 кілометрів від прифронтових громад або українсько-російського кордону. Ця програма наразі не є пріоритетною.

12 300 грн на людину — одноразова виплата для евакуйованих громадян, які відповідають критеріям, або домогосподарств, що постраждали від обстрілів.

2 000 грн на місяць для дорослого та 3 000 грн для дитини чи людини з інвалідністю — для окремих категорій найбільш вразливих переселенців, які не можуть отримати державну допомогу на проживання.

Для евакуйованих важливо зареєструватися протягом 45 днів після виїзду з небезпечного місця. В інших випадках фахівці оцінюють потреби родини та відповідність умовам конкретного напряму.

Як подати заявку

Грошова допомога в Харківській області не призначається автоматично всім переселенцям. Щоб пройти відбір, потрібно звернутися до партнерів УВКБ ООН у реєстраційному центрі та пройти співбесіду. У деяких випадках доступний запис до черги онлайн.

Заявникам варто підготувати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, податковий номер, гривневий IBAN головного заявника та, за наявності, довідку ВПО. Для оформлення допомоги на дітей можуть знадобитися свідоцтва про народження, а за певних обставин — документи про опікунство чи медичні висновки.

Грошова допомога в Харківській області призначена передусім людям із підтвердженими потребами, тому відповідність критеріям перевіряють індивідуально. Перед зверненням перевірте актуальні умови та адреси реєстраційних центрів на офіційному сайті УВКБ ООН.