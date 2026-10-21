Денежная помощь в Харьковской области доступна для отдельных категорий людей, пострадавших из-за войны войны и нуждающихся в поддержке.

Денежная помощь в Харьковской области предоставляется в рамках программы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которая с апреля 2026 работает по подходу денежной помощи по приоритетам.

Программа предусматривает поддержку внутренне перемещенных лиц, эвакуированных граждан, пострадавших от обстрелов домохозяйств и вернувшихся к месту постоянного проживания. Решение зависит не только от статуса заявителя, но и от места нахождения и оценки уязвимости семьи.

Какие суммы предусмотрены

Размер выплат зависит от обстоятельств, по которым люди нуждаются в поддержке:

10 800 грн на человека - для уязвимых домохозяйств в пределах 50 километров от прифронтовых общин или украинско-российской границы. Эта программа пока не приоритетна.

12 300 грн на человека — единовременная выплата для эвакуированных граждан, отвечающих критериям, или пострадавших от обстрелов домохозяйств.

2 000 грн. в месяц для взрослого и 3 000 грн. для ребенка или человека с инвалидностью — для отдельных категорий наиболее уязвимых переселенцев, которые не могут получить государственную помощь на проживание.

Для эвакуированных важно зарегистрироваться в течение 45 дней после выезда из опасного места. В других случаях специалисты оценивают потребности семьи и соответствие условиям конкретного направления.

Как подать заявку

Денежная помощь в Харьковской области автоматически не назначается всем переселенцам. Чтобы пройти отбор, необходимо обратиться к партнерам УВКБ ООН в регистрационном центре и пройти собеседование. В некоторых случаях доступна запись в очередь онлайн.

Заявителям следует подготовить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, налоговый номер, гривневый IBAN главного заявителя и, при наличии, справку ВПЛ. Для оформления помощи на детей могут потребоваться свидетельства о рождении, а при определенных обстоятельствах документы об опекунстве или медицинских выводах.

Денежная помощь в Харьковской области предназначена, прежде всего, людям с подтвержденными потребностями, поэтому соответствие критериям проверяют индивидуально. Перед обращением проверьте актуальные условия и адреса регистрационных центров на официальном сайте УВКБ ООН.