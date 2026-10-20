Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 21 жовтня пов'язані з плановими роботами в електромережах. Енергетики повідомили, де тимчасово припинять електропостачання та скільки триватимуть обмеження.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 21 жовтня охоплюють окремі вулиці Дніпра, Жовтих Вод, селищ Дніпровського району та села Широке поблизу Кривого Рогу. У більшості зазначених населених пунктів роботи заплановані з 08:00 до 18:00.

Про це повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

Де не буде електрики у Дніпрі

У Дніпрі з 08:00 до 18:00 знеструмлять будинки на таких вулицях:

Відрадна, Волоська, Олександри Риндовської, Сурська;

Філатова, Будівельників, Енергетична;

Макарова, Призаводська та Фабрична.

Відключення стосуватимуться лише зазначених будинків. Повний перелік номерів охоплює, зокрема, вулицю Макарова, будинки 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 18А, 18Б, 18К, 20А, 22, 23, 26, 27М, 28, 32 і 39.

Які адреси потрапили до переліку в районі

У Дніпровському районі планові роботи триватимуть із 08:00 до 18:00. В Орільському електропостачання тимчасово припинять на вулицях Заводській, 23, 24А, 33, та Центральній, 1.

В Обухівці обмеження стосуватимуться окремих ділянок садових товариств: №131, 303, 305, 344, 351, «Ізумруд», «Орільська Галявина» та «Елеватор». У кожному товаристві відключення охоплять конкретні номери, зазначені в повідомленні енергетиків.

Відключення у Жовтих Водах і Криворізькому районі

У Жовтих Водах роботи на бульварі Свободи, вулицях Героїв Чорнобиля, Івана Богуна, Козацької Слави, Заводській, Музейній, Олеся Гончара, Волошковій і Науковій триватимуть із 07:30 до 18:00. Також до списку увійшов провулок Капітальний.

Ще дві адреси — вулиця Авангардна, 63 і 63А, а також вулиця Героїв України, 38 — знеструмлять із 08:00 до 18:00.

У селі Широке Криворізького району електроенергії не буде з 08:00 до 18:00 на окремих будинках вулиці Широківської. Перелік охоплює номери від 1А до 29 з окремими пропусками, а також будинок 54.

Мешканцям зазначених адрес варто заздалегідь зарядити телефони, підготувати необхідні пристрої та врахувати час проведення робіт під час планування повсякденних справ.