Графики отключения света в Днепропетровской области 21 октября связаны с плановыми работами в электросетях. Энергетики сообщили, где временно прекратят электроснабжение и сколько будут продолжаться ограничения.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 21 октября охватывают отдельные улицы Днепра, Желтых Вод, поселков Днепровского района и села Широкое вблизи Кривого Рога. В большинстве указанных населённых пунктов работы запланированы с 08:00 до 18:00.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК".

Где не будет электричества в Днепре

В Днепре с 08:00 до 18:00 обесточат дома на таких улицах:

Отрадная, Волошская, Александры Рындовской, Сурская;

Филатова, Строителей, Энергетическая;

Макарова, Призаводская и Фабричная.

Отключения будут касаться только указанных домов. Полный перечень номеров охватывает, в частности, улицу Макарова, дома 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 18А, 18Б, 18К, 20А, 22, 23, 26, 27М, 28.

Какие адреса попали в список в районе

В Днепровском районе плановые работы продлятся с 08:00 до 18:00. В Орильском электроснабжении временно прекратят на улицах Заводской, 23, 24А, 33 и Центральной, 1.

В Обуховке ограничения будут касаться отдельных участков садовых обществ: №131, 303, 305, 344, 351, Изумруд, Орильская Поляна и Элеватор. В каждом обществе отключения охватят конкретные номера, отмеченные в сообщении энергетиков.

Отключение в Желтых Водах и Криворожском районе

В Желтых Водах работы на бульваре Свободы, улицах Героев Чернобыля, Ивана Богуна, Казацкой Славы, Заводской, Музейной, Олеся Гончара, Волошковой и Научной продлятся с 07:30 до 18:00. Также в список вошел переулок Капитальный.

Еще два адреса – улица Авангардная, 63 и 63А, а также улица Героев Украины, 38 – обесточат с 08:00 до 18:00.

В селе Широкое Криворожского района электроэнергии не будет с 08:00 до 18:00 на отдельных домах улицы Широковской. Список включает номера от 1А до 29 с отдельными пропусками, а также дом 54.

Жителям указанных адресов следует заранее зарядить телефоны, подготовить необходимые устройства и учесть время проведения работ при планировании повседневных дел.