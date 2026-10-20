Графіки відключення світла в Запоріжжі на 21 жовтня передбачають тимчасові перерви в електропостачанні через ремонтні роботи.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 21 жовтня охоплюють десятки вулиць, а тривалість знеструмлень залежатиме від конкретної адреси.

Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

Де не буде електрики з 08:00 до 20:00

Через терміновий ремонт електрообладнання електропостачання обмежать із 08:00 до 20:00. До переліку увійшли такі вулиці:

Автозаводська, зокрема будинки 4–44, а також №6А, 8Б, 28А, 32А і 36А;

Академіка Амосова — №48, 75, 79, 83, 107/109, 111;

Благовіщенська — №2, 4, 6–20, 27–31, 31В, 31Г;

Водограйна та Володимира Українця;

Героїв Національної гвардії України, Глісерна, Домаха, Запорізька, Нагнибіди;

Перша Ливарна, Покровська, Поштова, Святого Миколая, Троїцька, Українська, Фортечна та Шкільна.

Також роботи зачеплять окремі будинки на площі Привокзальній і проспекті Соборному. На деяких адресах відключення стосуватимуться конкретних під'їздів багатоповерхівок.

Планові відключення з 09:00 до 17:00

Інша група споживачів залишиться без електроенергії з 09:00 до 17:00 через плановий ремонт обладнання.

До переліку потрапили вулиці Автострадна, Азовська, Академіка Вернадського, Алейна, Алмазна, Анатолія Солов'яненка, Аральська, Арочна, Білогірська, Вербова, Виноградна та Високогірна.

Роботи також заплановані на вулицях Васильєва, Василя Вишиваного, Володарській, Вуглегірській, Гончара, Івана Богуна, Івана Мазепи, Івана Сошенка, Кибальчича, Культурній, Механічній, Мирній, Музичній, Новомиколаївській, Радісній, Шевченка та Юності.

До списку входять і провулки Алейний, Гурзуфський, Деснянський, Луцький, Миколаївський, Нижній та Тираспольський. Знеструмлення стосуватимуться конкретних номерів будинків, зазначених у повідомленні.

Де роботи триватимуть із 10:00 до 17:00

Ще одна група адрес потрапила до графіка планового ремонту на період із 10:00 до 17:00.

Тимчасові обмеження передбачені на вулицях Відомій, Донецькій, Зеленій, Краєвидній, Лоцманській, Правобережній, Сільській та Ювілейній. Відключення охоплять лише зазначені будинки.

Мешканцям варто перевірити свою адресу за повним переліком, зарядити мобільні пристрої та заздалегідь подбати про необхідні справи, які залежать від електропостачання.