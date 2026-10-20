Графики отключения света в Запорожье на 21 октября предполагают временные перерывы в электроснабжении из-за ремонтных работ.

Графики отключения света в Запорожье на 21 октября охватывают десятки улиц, а продолжительность обесточений будет зависеть от конкретного адреса.

Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго .

Где не будет электричества с 08:00 до 20:00

Из-за срочного ремонта электрооборудование электроснабжение ограничат с 08:00 до 20:00. В список вошли следующие улицы:

Автозаводская, в том числе дома 4–44, а также №6А, 8Б, 28А, 32А и 36А;

Академика Амосова - №48, 75, 79, 83, 107/109, 111;

Благовещенская - №2, 4, 6-20, 27-31, 31В, 31Г;

Водограйная и Владимира Украинца;

Героев Национальной гвардии Украины, Глиссерная, Домаха, Запорожская, Нагнибиды;

Первая Литейная, Покровская, Почтовая, Святого Николая, Троицкая, Украинская, Крепостная и Школьная.

Также работы коснутся отдельных домов на площади Привокзальной и проспекте Соборном. На некоторых адресах отключения будут касаться конкретных подъездов многоэтажек.

Плановые отключения с 09:00 до 17:00

Другая группа потребителей останется без электроэнергии с 09:00 до 17:00 из-за планового ремонта оборудования.

В список попали улицы Автострадная, Азовская, Академика Вернадского, Алейна, Алмазная, Анатолия Соловьяненко, Аральская, Арочная, Белогорская, Вербовая, Виноградная и Высокогорная.

Работы также запланированы на улицах Васильева, Василия Вышиванного, Володарской, Углегорской, Гончара, Ивана Богуна, Ивана Мазепы, Ивана Сошенко, Кибальчича, Культурной, Механической, Мирной, Музыкальной, Новониколаевской, Радостной, Шевченко и Юности.

В список входят и переулки Аллейный, Гурзуфский, Деснянский, Луцкий, Николаевский, Нижний и Тираспольский. Обесточение будут касаться конкретных номеров домов, указанных в сообщении.

Где работы будут продолжаться с 10:00 до 17:00

Еще одна группа адресов попала в график планового ремонта на период с 10:00 до 17:00.

Временные ограничения предусмотрены на улицах Известной, Донецкой, Зеленой, Пейзажной, Лоцманской, Правобережной, Сельской и Юбилейной. Отключения охватят только указанные дома.

Жителям следует проверить свой адрес по полному перечню, зарядить мобильные устройства и заранее позаботиться о необходимых делах, зависящих от электроснабжения.