Графіки відключення світла в Кропивницькому на 21 жовтня передбачають тимчасові перерви в електропостачанні через технічне обслуговування та реалізацію інвестиційної програми.

Графіки відключення світла в Кропивницькому на 21 жовтня охоплюють десятки адрес у різних частинах міста. Тривалість робіт залежатиме від конкретної вулиці.



Про це повідомляє Кіровоградобленерго.

Де електрики не буде з 07:00 до 20:00

У межах реалізації інвестиційної програми електропостачання планують припинити з 07:00 до 20:00.

Обмеження стосуватимуться двох адресних груп:

вулиця Холодноярська: будинки №181, 192, 202, 202В, 202А, 206;

тупик Азовський: будинок №1.

Які вулиці потрапили до графіка з 09:00 до 13:00

У ранкові години технічне обслуговування заплановане на кількох вулицях міста. З 09:00 до 13:00 світла може не бути за такими адресами:

Велика Перспективна: №16/9;

В'ячеслава Чорновола: №1, 1А, 3–6, 8, 8/2, 10, 12, 12/1, 12/12, 14/2, 16, 16Е;

Степана Бандери: №1А, 4В, 9;

Ігоря Замоцького: №4/7, 5, 5А, 5Б, 6, 8;

Любомира Гузара: №66, 66Б, 66В, 66Г.

Де можливі відключення з 12:00 до 17:00

Найбільше адрес потрапило до переліку планових робіт у другій половині дня. З 12:00 до 17:00 обмеження заплановані на вулицях Євгена Сверстюка, Микитенка, Незалежності, Квітковій, Бобринецькому шляху, Юрія Коваленка, Сугокліївській, Василя Марка, Маріупольській та Віктора Домонтовича.

Також технічне обслуговування охопить вулицю Івана Маркова й провулки Маріупольські — з першого по шостий, а також основний Маріупольський провулок. До списку увійшов і провулок Шосейний.

На вулиці Незалежності зазначені будинки №16/17, 18 із різними корпусами, 20Д і 9Г. На Квітковій перелік охоплює численні адреси від №1 до №32, включно з будинками з літерними позначеннями. На Бобринецькому шляху роботи стосуватимуться будинків №160–204/2 за конкретними номерами з повідомлення.

Графіки відключення світла в Кропивницькому на 21 жовтня варто перевірити за номером будинку, адже навіть сусідні адреси можуть мати різний режим електропостачання. Перед початком робіт бажано зарядити телефони та інші пристрої й заздалегідь спланувати справи, для яких потрібна електроенергія.