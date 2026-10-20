Графики отключения света в Кропивницком на 21 октября предусматривают временные перерывы в электроснабжении из-за технического обслуживания и реализации инвестиционной программы.

Графики отключения света в Кропивницком на 21 октября охватывают десятки адресов в разных частях города. Продолжительность работ будет зависеть от конкретной улицы.



Об этом сообщает Кировоградоблэнерго .

Где электричества не будет с 07:00 до 20:00

В рамках реализации инвестиционной программы электроснабжение планируется прекратить с 07:00 до 20:00.

Ограничения будут касаться двух адресных групп:

улица Холодноярская: дома №181, 192, 202, 202В, 202А, 206;

тупик Азовский: дом №1.

Какие улицы попали в график с 09:00 до 13:00

В утренние часы техническое обслуживание намечено на нескольких улицах города. С 09:00 до 13:00 света может не быть по следующим адресам:

Большая Перспективная: №16/9;

Вячеслава Чорновила: №1, 1А, 3-6, 8, 8/2, 10, 12, 12/1, 12/12, 14/2, 16, 16Е;

Степана Бандеры: №1А, 4В, 9;

Игоря Замоцкого: №4/7, 5, 5А, 5Б, 6, 8;

Любомира Гузара: №66, 66Б, 66В, 66Г.

Где возможны отключения с 12:00 до 17:00

Больше всего адресов попало в список плановых работ во второй половине дня. С 12:00 до 17:00 ограничения запланированы на улицах Евгения Сверстюка, Микитенко, Независимости, Цветочной, Бобринецкой дороге, Юрия Коваленко, Сугоклиевской, Василия Марка, Мариупольской и Виктора Домонтовича.

Также техническое обслуживание охватит улицу Ивана Маркова и Мариупольские переулки — с первого по шестой, а также основной Мариупольский переулок. В список вошел и переулок Шоссейный.

На улице Независимости указаны дома №16/17, 18 с разными корпусами, 20Д и 9Г. На Цветковом перечень охватывает многочисленные адреса от №1 до №32, включая дома с буквенными обозначениями. На Бобринецком пути работы будут касаться домов №160–204/2 по конкретным номерам из сообщения.

Графики отключения света в Кропивницком на 21 октября следует проверить по номеру дома, ведь даже соседние адреса могут иметь разный режим электроснабжения. Перед началом работ желательно зарядить телефоны и другие устройства и заранее спланировать дела, которым требуется электроэнергия.