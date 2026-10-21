Графики отключения света в Днепропетровской области 22 октября будут касаться Днепра, Желтых Вод, Кривого Рога и нескольких сел региона.



Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК".

По информации о планируемых работах, электроэнергии не будет в разное время — преимущественно с 07:30 или 08:00 до 18:00. Жителям следует заранее проверить свой адрес и учесть возможные неудобства.

Где будут выключать свет в Днепре

В Днепре плановые работы продлятся с 08:00 до 18:00. Они охватят следующие адреса:

проспект Богдана Хмельницкого - 116А, 118К;

улица Даниила Нечая - 26;

улица Черных Запорожцев - 17, 17К, 22Д.

Адреса отключений в Желтых Водах

В Желтых Водах электроэнергию планируют отключить с 07:30 до 18:00. В список попали улицы Героев Чернобыля, Баластная, Богдана Ступки, Владимира Великого, Евгения Черняховского, Железнодорожная, Звездная, Казакова Дача, Лесная, Львовская, Осенняя, Подгорная, Севастопольская и Степная.

Также работы запланированы в переулках Краснокутском, Народном, Речном, Рабочем и Тупиковом.

В селе Миролюбовка ограничения будут касаться улицы Богдана Хмельницкого, а в Полтаво-Боголюбовке - улицы Степной.

Графику отключения света в Днепропетровской области 22 октября охватят и Кривой Рог. Там с 07:30 до 18:00 электроэнергию планируют отключить на улицах Строительной, Радужной и Энергетической, а также по адресу СТ "Дружба", 345.

Где еще запланированы обесточивание

С 08:00 до 18:00 работы будут продолжаться в селах Грушевка, Марьянское и Широкое.

В Грушевке речь идет об улице Шоссейной, 1А, а в Марьянском - об улице Центральной, 99Б.

В Широком в список внесли отдельные дома на Верхней Набережной, Степной, Заречной, Молдавской и Широковской улицах, а также в Степном переулке.

Жителям указанных населенных пунктов следует проверить номера домов в сообщении о плановых работах. Это поможет выяснить, будет ли касаться отключения конкретного дома.