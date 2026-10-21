Графіки відключення світла в Запоріжжі 22 жовтня передбачають тимчасові знеструмлення через терміновий і плановий ремонт електрообладнання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 22 жовтня охоплять десятки вулиць, а роботи триватимуть у різні проміжки часу — від ранку до вечора.



Повідомляє «Запоріжжяобленерго».



За оприлюдненою інформацією, частина споживачів залишиться без електроенергії з 08:00 до 20:00, інші адреси — з 09:00 до 17:00. Мешканцям варто перевірити номери будинків, щоб з'ясувати, чи стосуватимуться обмеження їхнього помешкання.

Де вимикатимуть світло з 08:00 до 20:00

Через терміновий ремонт електрообладнання знеструмлення заплановане на вулицях Автозаводській, Академіка Амосова, Благовіщенській, Водограйній, Володимира Українця, Героїв Національної гвардії України, Глісерній, Домаха, Запорізькій, Нагнибіди, Першій Ливарній, Покровській, Поштовій, Святого Миколая, Троїцькій, Українській, Фортечній і Шкільній.

До переліку також увійшли окремі будинки на Привокзальній площі та проспекті Соборному.

Найбільше адрес зазначено на Автозаводській і Володимира Українця. У списку є багатоквартирні будинки з окремими під'їздами, тому важливо звірити не лише номер, а й під'їзд, якщо він вказаний у повідомленні.

Де триватимуть планові роботи з 09:00 до 17:00

Другий етап ремонту електрообладнання охопить вулиці Борисоглібську, Глісерну, Григорія Чечета, Дорошенка, Етюдну, Заміську, Калнишевського, Козацької Чайки, Козачу, Космічну, Леоніда Приня, Максима Кривоноса, Медову, Миколи Хвильового, Олександра Говорухи, Опанаса Андрієвського, Піхотну, Толстого, Українську, Федорюка, Центральну, Чигиринську та Чорноземну.

Також роботи заплановані в провулку Зустрічному. У повідомленні наведені конкретні номери будинків, а для деяких багатоповерхівок — окремі під'їзди.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 22 жовтня пов'язані саме з ремонтними роботами, тому зазначені години вказують на запланований період обмежень, а не на гарантовану тривалість знеструмлення кожного будинку.

Що варто врахувати мешканцям

Перед початком робіт перевірте свою адресу в повному переліку. Якщо електроенергію вимкнуть у вашому будинку, за можливості заздалегідь зарядіть телефони та інші необхідні пристрої.

Зверніть увагу: за наведеними даними, на вулиці Глісерній роботи заплановані в обидва часові проміжки. Точний час відновлення електропостачання залежатиме від перебігу ремонтних робіт.